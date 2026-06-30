學者：政府愈紓困 企業愈難轉型

ＡＩ狂潮帶動台灣經濟近兩年強強滾，失業率更是創廿六年新低，維持在百分之三點三上下。但台灣產業結構傾斜，半導體業一枝獨秀，傳產及多數服務業都是低薪，學者說，「失業率這麼低，不是健康現象」；此外，這幾年政府以紓困為名，阻絕勞動市場應有的流動，「政府不敢讓企業退場，若是擔心失業，根本是浪費就業保險制度」。

中央大學人力資源管理研究所兼任副教授辛炳隆稱，「現在的失業率，已是敏感度很低的指標」，因為政府透過紓困讓企業存續，結果是失業數字好看，卻讓企業錯過調整體質機會，也浪費就業保險失業給付制度設計，無論是實施就業保險或退休制度改為可攜式個人帳戶，都是認定未來就業屬於高度流動，如今為保失業數字，辜負制度原意。

辛炳隆說，台灣雖有就業保險制度，但政府還是很怕有人失業，用無薪假或僱用安定措施不讓業者解僱員工，但維持現狀就是延宕轉型，如果要轉型，人員的流動是必要的，要轉型又要求不能解雇員工，轉型一定失敗。他說，南韓與美國所謂的減班休息補貼，重點在職業訓練，協助員工離開原公司到別的公司，台灣重點卻是留在原職。

中央大學經濟系教授吳大任認為，台灣就業市場最大問題不是失業，而是低薪，失業率不會失真，只是多數人低薪。台灣人均ＧＤＰ贏南韓，但南韓平均薪資達八萬元、台灣只有四點七萬元，以致民眾難有光榮感。

東海大學經濟系兼任教授邱達生坦言，亞洲國家如台日韓等政府，一直都有希望失業率偏低心態，但比較健康的方法，應是讓就業市場配合產業發展，而非壓低失業率。

邱達生說，服務業問題在國內市場規模有限，適當讓市場機制淘汰業者維持競爭力，才是提升薪資關鍵。市場過度供給，大家追求微利，業者就沒有能力給員工比較好的薪資水準；令人擔心的是，坊間很多業者用便宜外勞，反而是用壓低成本方式經營。