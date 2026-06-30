政策失當！專家：扶植企業應汰弱留強

ＡＩ熱潮帶動台灣近年經濟成長、股市表現亮眼，但高度集中ＡＩ產業下的「Ｋ型經濟」同樣引發關注。對於政府多年走的都是補貼輔導弱勢產業老路，經濟學者認為，企業不是多就好，而是要強，資源應用在扶植有競爭力企業，不宜雨露均霑，「不是讓企業不要倒閉就好」；若企業無競爭力，應透過市場機制取代，如果永遠不退場，變殭屍企業，對員工未必有利，政策應汰弱留強。

相對於ＡＩ相關產業蓬勃發展，傳產因為疫情影響全球終端需求，以及中國大陸傾銷競爭，苦撐多年。行政院長卓榮泰日前宣示將投入一千億元，推動「中小微企業轉型升級發展條例」立法。

「沒有夕陽產業，只有夕陽企業」，中央大學經濟系教授邱俊榮多次提到，政府資源不應雨露均霑，而是要用在有競爭力企業。他舉例，瑞士雖以鐘錶著稱，但比較瑞士與台灣產業研發支出前十五大企業，瑞士分屬不同產業、台灣卻有十四個是ＩＣＴ產業。此外，南韓產業也比台灣多樣化，包括汽車、成衣、植牙、造船等，家電產業也非常有競爭優勢。

邱俊榮說，「中小企業不是小一定不好，關鍵是要有競爭力、差異化與獨特性，否則愈扶植愈補貼，廠商生產愈多商品，卻都不賺錢，還是沒用」，最終仍要汰弱留強，不是讓企業不倒閉就好。對於政府希望輔導產業導入ＡＩ升級，邱俊榮點出其中盲點，他說，如果不能做到差異化，只是大家都用ＡＩ精準進出貨減少庫存，光降低成本競爭力不一定變強。

只想領補助 就該被市場取代

東海大學經濟系兼任教授邱達生指出，汰弱留強是必要的，企業沒有競爭力又不退場，最後就變成殭屍企業，台灣已經少子化，可檢討是否要維持這麼多企業；有些企業還有企圖心，政府就可以協助業者進入還可能發展的區域。若企業只想領補助，就應該讓市場機制取代，員工反而可轉往門檻相對低的服務業。至於無薪假制度應該屬於暫時性，過度依賴反而讓業者及勞工喪失積極投入市場誘因。

勞動經濟學者、中央大學人力資源研究所兼任副教授辛炳隆表示，政府能做的就是讓好的中小企業可以持續，但不能舊的產業都不放，如果新舊都要，就會一直產業不均；且面對未來人力短缺、電力不足，沒必要強留弱勢產業。

他說，大家都很懷念當年孫運璿、李國鼎時代的前瞻產業規劃能力，但早期兩大政策工具如融資及租稅優惠都已無效，現在募資管道很多，不用仰賴低利融資；租稅優惠有限，因此才有國家隊概念。但已經賺錢的企業不需要政府投資，因此政府要引導產業發展的能力已經消失，目前只能順其自然。