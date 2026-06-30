藍喊加碼無人機採購 台廠搶商機 營運將高飛

立法院規劃另提藍白版無人機條例，預算總額高於行政院版，相關供應鏈包括無人機聯盟成員雷虎、中光電（5371）、大亞（1609）、銘旺科（2429）、漢翔（2634）等逾十家台廠都表示將積極投入，預期國內外無人機需求齊發，助攻台鏈業者營運進入高飛期。

國民黨提出無人機條例版本，內容為中央政府應循「年度預算」分年編列2,400億元，用於打造無人載具研發、生產及製造基地。政院先前所提版本，則規劃以特別預算執行，分年編列2,100億元。另外民眾黨也將提出版本。

供應鏈布局方面，雷虎（8033）日前正式向國際媒體展示最新鋁沖壓無人艇與鐵三角無人機等無人載具量產布局，瞄準台灣軍購與第一島鏈商機。而嘉義大埔美新廠預計第4季完工，美國俄亥俄州無人機馬達等關鍵零組件生產線，也已完工投產。

大亞在無人機馬達領域的關鍵布局多元，包括TD-CCAW超導熱銅包鋁線、導熱抗突波平角銅線，也持續與生產的漆包線主要供應給國內馬達與動力模組製造商，如昶瑞機電（7642）及富田電機（4590）等，搭載於台灣自主研發的無人機，形成完整生態系。

銘旺科旗下戰術型無人機平台COBRA-3120整合航空級飛控、導航、通訊及智慧任務系統，核心系統已完成歐盟CE、美國FCC等國際認證直接供貨。公司亦持續與歐美、日本及東南亞市場潛在合作夥伴深化交流，積極布局國際市場，擴大海外商機。

漢翔指出，歷經多年發展，國內廠商已能推出各具特色的無人機產品，涵蓋零組件、電子模組至整機系統，完整呈現產業鏈上、中、下游整合實力。

漢翔近二年積極布局無人機，除開發「無人機偵測與干擾」反制系統，也成功開發一款具備AI自主飛行能力的無人機，可隨時上市。