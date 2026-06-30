藍喊2,400億元加碼無人機採購 民眾黨也將提案 預計周五付委

立法院國民黨團將提出無人機條例版本，規劃預算上限設定在六年2,400億元、採年度預算編列，總額高於政院版的2,100億元，且設有國產化比率要求，此外民眾黨也將提案，代表綠、藍、白都將提出版本，支持無人機產業發展。

行政院日前提出「國防自主無人載具採購特別條例」草案，預算上限2,100億元，分五年五個月執行，上周於立法院會被暫緩列案，國民黨立委羅廷瑋昨（29）日透露，黨團將自提版本，預算上限在2,400億元「可能性滿高」。據悉，國民黨版名稱為「國防自主無人載具科技發展與採購條例」，將回歸年度預算，並納入租稅減免獎勵。

據了解，國民黨團已向立法院提案，預計本周五（7月3日）院會與政院版、民眾黨版一同付委。

台中市長盧秀燕昨日表示，她大力支持國民黨團所提版本，且建議金額是2,400億元，台灣有條件，繼台積電之後，將無人機打造為下一座「護國神山」。

民進黨團幹事長莊瑞雄表示，國民黨要自提版本，民進黨團立場是歡迎，對於經濟產業發展、國防自主提升有幫助，基於整體國家安全，民進黨團樂於看到不同版本在立法院提出。

民眾黨團表示，也將提出無人機發展條例草案，主要著重在國防自主、無人機產業發展兩大面向，採購金額則未有額度限制。

羅廷瑋昨日接受廣播節目專訪，他提到，上周立法院會只有政院提出2,100億元規模的無人機採購特別條例版本，國民黨團認為，應要有各黨版本，看哪個版本比較好，最後再來落實，因此上周才會暫緩列案。

羅廷瑋強調，藍白不是要封殺無人機條例，而是希望再等一個禮拜，因為在野黨版本還在研擬，預算2,400億元，可能性滿高。與政院版主要差異，在於回歸年度預算，並納入防弊機制及租稅減免等獎勵。

據了解，藍營版本特別設定國產化比率，要求條例施行後兩年內，軍用商規無人機國產化比率須達50％，後期國產化比率須逐步達80%以上；另為避免產業過度集中，規定生產地應分於至少三個不同縣市。