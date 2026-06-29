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半導體擴張需求旺…商用不動產上半年衝1591億元 直逼去年全年交易規模

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據第一太平戴維斯統計，土地市場自去年第2季以來交易量明顯降溫，已連續五季呈現負成長，第2季交易金額僅達232億元，合計今年上半年交易金額為803億元，較去年同期減少約兩成五。第一太平戴維斯提供
據第一太平戴維斯統計，土地市場自去年第2季以來交易量明顯降溫，已連續五季呈現負成長，第2季交易金額僅達232億元，合計今年上半年交易金額為803億元，較去年同期減少約兩成五。第一太平戴維斯提供

外銷訂單持續暢旺，主計處於第2季上調預測經濟成長率至9.64%，為近15年來最高水準，科技業接續前一季的強勁擴廠動能，第2季商用不動產交易金額仍維持在高水位；據第一太平戴維斯統計，第2季大型商用不動產成交金額（單筆3億元以上）達561億元，累計上半年交易金額達1,591億元，幾乎追平去年全年規模。

土地市場自去年第2季以來交易量明顯降溫，已連續五季呈現負成長，第2季交易金額僅達232億元，合計今年上半年交易金額為803億元，較去年同期減少約兩成五。

第2季廠房交易依然為最大宗，交易金額為452億元，占單季交易比重達八成，累計上半年交易金額達1,303億元，已接近去年全年廠房交易規模的兩倍，買氣強勁，其中逾九成由半導體業購入作為自用。日月光投控（3711）集團包辦第2季前四大交易，是第2季最積極的買家，包括日月光半導體以148.5億元購置群創南科台南園區五廠，矽品精密亦於同園區分別斥資64.8億元及43.2億元購入精金科技及瀚宇彩晶廠房，另以28億元購置竹南科學園區廠房，統計日月光投控集團單季購置金額逼近300億元。經濟成長高度集中於AI相關產業，連帶影響大型商用不動產的買氣集中在科學園區廠房。

辦公室及廠辦分別排名第二與第三，交易金額分別為57.5億元及38.7億元，買氣持平，並未有明顯變動。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄表示，辦公室與廠辦仍以自用買方為主，隨著國內景氣表現亮眼以及企業營收成長，我們也觀察到，企業偏好屋齡較新的物件或是預售商辦，以及位於具有區域發展話題的地區，例如第2季南山人壽以35.5億元購入北高雄凹子底區域「義享帝國」預售商辦部分樓層，寫下高雄商辦最大交易；華擎科技及東擎科技合計以35.3億元購入位於北士科周邊的預售廠辦。

投資型購置動能則受限貸款條件以及近期股市交易熱絡的影響，仍然位於低檔。

土地市場方面，雖央行在首季放寬了第二戶的貸款成數，但住宅市場依舊低迷，直接影響土地市場買氣。第2季土地交易金額為232億元，季減率為24%，為2023年以來單季次低的交易金額，累計今年上半年土地交易金額為803億元。建商第2季投入170億元購地，合計上半年購置金額為404億元，較去年同期減少43%。

雖住宅市場持續低迷，但是部分建商仍穩定布局雙北與台中精華地段土地。包括興富發旗下的潤隆以37.1億元購入台中水湳文商段土地，坤悅以11.2億元購買台中七期土地，兩筆交易土地單價分別都超過300萬元；另外華固建設也以19.7億元購入新店央北住宅區土地，每坪250萬元。

從這些精華地區土地交易觀察，雖土地市場買氣減弱，建商推案速度放緩，但是精華地區的土地價格並未出現明顯修正現象，連帶使得當地住宅推案價格難以下修。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，國際政經情勢逐步明朗，第1季末的美伊戰爭，對於市場信心的衝擊逐步消散，同時AI產業蓬勃發展，暫時未見減速跡象，台灣半導體的優勢將持續推升廠房需求，預期下半年商用不動產市場依舊維持自用當道的態勢。

黃瑞楠觀察，半導體相關產業蓬勃發展所帶動的磁吸效應，不僅在科技業人才方面，熱門科學園區廠房的釋出機會亦往少數指標大廠靠攏，這可能會帶動新一波廠商在人才及擴廠的雙重考量下，往中南部遷移擴廠的風潮。在投資市場方面，由於股市表現亮眼，進一步削弱不動產投資意願，投資型買方動能將持續位於低檔。

據第一太平戴維斯統計，第2季大型商用不動產成交金額（單筆3億元以上）達561億元，累計上半年交易金額達1,591億元，幾乎追平去年全年規模。第一太平戴維斯提供
據第一太平戴維斯統計，第2季大型商用不動產成交金額（單筆3億元以上）達561億元，累計上半年交易金額達1,591億元，幾乎追平去年全年規模。第一太平戴維斯提供

戴維斯 半導體

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