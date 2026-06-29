台南預算較多？經部：治水是依各地需求規劃治理策略

網傳台南治水預算比台北還多，經濟部今天表示，1982年至2013年治水預算較集中於北部，中央並於2014年至今強化全國流域治理；治水不是哪個縣市拿比較多預算，而是依各地需求規劃合適的治理策略。

針對網路訊息指「台南治水預算比台北還多」。經濟部回應表示，1982年至2013年間，治水預算優先用於提升首都地區防洪標準、改善基隆河氾濫問題，並推動台北防洪計畫第1至3期、基隆河整體治理等工程，後續也陸續辦理易淹水地區水患治理及地層下陷區排水環境改善。

經濟部說明，1982年至2013年間治水預算較集中於北部，北北基累計治水預算約新台幣1649.59億元、台南市約194.8億元、高雄市約123.12億元，全國共2795.22億元。

經濟部提到，2014年至2026年期間，中央開始強化全國流域治理，透過前瞻基礎建設，陸續推動流域綜合治理計畫、前瞻計畫縣市管河川及區域排水整體改善計畫及全國水環境改善計畫，持續提升全台防洪治水力。

經濟部指出，2014年至2026年期間，全國累計治水預算為1851.11億元，北北基約106.72億元、台南市約295.45億元、高雄市約175.96億元。

經濟部表示，大台北歷經40多年持續投入治水，防洪保護標準已達200年重現期；全台各縣市管河川及區域排水則採10年重現期洪水設計、25年重現期洪水不溢堤標準。

經濟部強調，治水從來不是「哪個縣市拿比較多預算」，而是依各地不同的地形、水文條件及防洪需求，規劃最適合的治理策略。經濟部將持續協助地方推動系統性治水，朝「最小淹水面積、最快退水時間、最高安全標準」目標努力。