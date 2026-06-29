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楊珍妮最新聲明！批有心人士未審先判「不排除法律途徑」

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楊珍妮最新聲明！批有心人士未審先判「不排除法律途徑」

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮。圖／聯合報系資料照
行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮。圖／聯合報系資料照

經貿辦副談判代表顏慧欣生前傳遭主管、經貿辦談判代表楊珍妮職場霸凌，行政院26日公布調查結果，確定楊珍妮涉職場霸凌，行政院長卓榮泰29日指示「7月1日起停止楊珍妮職務」。對此，楊珍妮最新回應強調，部分有心人士未審先判，缺乏具體事證，不排除採取法律途徑之權利。

楊珍妮回應全文如下：

針對本日行政院發布相關調查結果及作成之決定，為了捍衛個人名譽，特此聲明如下：

一、事實不明，調查欠缺正當程序：

針對上周發布之調查報告，本人重申該調查報告係基於少數人士片面之詞所做成，尤其就認定成立霸凌之二項指控，並未提示證據、給予本人任何說明或答辯之機會，欠缺正當程序。

而本調查係特定另有圖謀人士在背後操作、不斷向媒體放話而啟動、創造輿論聲量，將本人加上「霸凌」罪名，令本人心痛不已。

回想顏副總自去年9月起請長假五個多月期間與我互相鼓勵彼此，在她過世後她家友人敘述我與顏副總之關係驟變，前後判若兩人的變化是明顯無法連結、也無法合理解釋的鐵一般事實。因此，本人希望能透過合法、合理之程序，再做進一步調查，讓事實真相更清楚。

二、職責所在，主管未能採納同仁建議，不能視為霸凌：

針對報告中提及我與同仁相處情形構成霸凌，本人無法接受，尤其令我痛心。

開會時，如同仁建議或分析意見，因時勢環境等因素不可行，而未獲採納；或在開會時主持人為掌握時間及避免偏離主題，打斷或制止同仁發言，實為推進會議進行必要的裁決作為，均並未逾越職務上必要合理範圍，不能與歧視、侮辱言行等造成敵意或冒犯之不友善作為相提並論。

或許有同仁因意見未獲採納而有失落感，但不能視為霸凌。

三、 外界抹黑，來自特定來源，企圖影響結果：

本人經多方核對資料，判斷這段時間以來所有的抹黑與放話，皆係來自同一特定來源。該特定來源在政治與媒體擁有龐大影響力，企圖帶領輿論方向並企圖影響調查結果。

四、 未審先判，缺乏具體事證，不排除採取法律途徑之權利：

針對過去三個月來，部分媒體出現未審先判、排山倒海的負面報導，指控推動 CPTPP 不力、缺乏計畫且無進展，甚至有排擠、給予下馬威等行為等，調查報告已明確指出前述指控皆無具體事證不成立，足證此等言論均屬虛構，係由特定有心人士刻意營造對本人不公平的輿論氛圍，對於傳遞此等訊息之人，本人不排除採取法律途徑以正視聽。

五、 誠摯謝意，本人銘記於心：

院長決定7 月1 日起停止我政務委員之職務。對於這段期間一路陪伴、支持並盡心協助我的長官們、OTN 同仁以及相關單位夥伴，本人表達最誠摯的謝意，我將銘記於心。

楊珍妮 顏慧欣 職場霸凌

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