台電防未來一週高溫 強化高負載區設備維護保供電

氣象署今天表示，未來一週大台北、中南部及花東防攝氏36度高溫。台電表示，因應近期高溫，預期用電量將攀升，已強化重點用戶及高負載區域電力設備維護，也規劃紅外線熱影像儀檢測，適時辦理預防性設備汰換。

氣象署今天表示，未來一週各地普遍高溫約攝氏32至35度，大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷注意局部36度以上高溫發生。

面對未來連日高溫，台電表示，平時即定期辦理電力設備巡檢工作，因應近期高溫，預期用電量將攀升，台電各區營業處已強化重點用戶及高負載區域如夜市、觀光景點的電力設備維護。

台電說明，另外也規劃紅外線熱影像儀檢測，適時辦理預防性設備汰換；各供電區營運處也針對變電所、輸電線路加強辦理檢測工作，確保供電穩定。