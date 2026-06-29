快訊

鄭英耀請假缺席教委會？教育部發聲了：已獲召委同意請假

美光代理商遭檢調搜索調查？青雲公告說明：對財務業務無重大影響

市場盯台積電7月中旬法說 全球半導體與台股風向球

台電防未來一週高溫 強化高負載區設備維護保供電

中央社／ 台北29日電
台電表示，因應近期高溫，預期用電量將攀升，已強化重點用戶及高負載區域電力設備維護，也規劃紅外線熱影像儀檢測，適時辦理預防性設備汰換。 聯合報系資料照片／記者杜建重攝影
台電表示，因應近期高溫，預期用電量將攀升，已強化重點用戶及高負載區域電力設備維護，也規劃紅外線熱影像儀檢測，適時辦理預防性設備汰換。 聯合報系資料照片／記者杜建重攝影

氣象署今天表示，未來一週大台北、中南部及花東防攝氏36度高溫台電表示，因應近期高溫，預期用電量將攀升，已強化重點用戶及高負載區域電力設備維護，也規劃紅外線熱影像儀檢測，適時辦理預防性設備汰換。

氣象署今天表示，未來一週各地普遍高溫約攝氏32至35度，大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷注意局部36度以上高溫發生。

面對未來連日高溫，台電表示，平時即定期辦理電力設備巡檢工作，因應近期高溫，預期用電量將攀升，台電各區營業處已強化重點用戶及高負載區域如夜市、觀光景點的電力設備維護。

台電說明，另外也規劃紅外線熱影像儀檢測，適時辦理預防性設備汰換；各供電區營運處也針對變電所、輸電線路加強辦理檢測工作，確保供電穩定。

花東縱谷 台電 高溫

延伸閱讀

36度高溫回來了！氣象署：多個低壓擾動持續發展 周日水氣再增

續3天40度高溫停電停水怎辦？ 跨部會40度極端高溫兵棋推演迎高溫

明水氣依然偏多！西半部慎防午後雷雨 1周內恐生成2熱帶性低氣壓

台中舊城區電力異常…中一中、中女中段考停電 已恢復供電

相關新聞

台電防未來一週高溫 強化高負載區設備維護保供電

氣象署今天表示，未來一週大台北、中南部及花東防攝氏36度高溫。台電表示，因應近期高溫，預期用電量將攀升，已強化重點用戶及...

賴清德總統定調「亞洲那斯達克」戰略 創新板接軌全球資本市場

賴清德總統於近期公開場合中，以「亞洲那斯達克」明確定位台灣在全球AI創新資本生態系中的戰略角色，並強調台灣在半導體、AI硬體及智慧製造供應鏈的全球領先地位，理應支撐一個具備國際吸引力的亞洲頂級創新資本平台。配合行政院「AI新十大建設」第十項「千億資金驅動創新」政策正式啟動，臺灣證券交易所創新板（tib-創）作為政策明確指定的創新板塊，正式宣示2026年全面進入加速成長階段。

強化對青年金融支持！經濟部：青創貸款9.5成保證額度提高至150萬元

經濟部中小及新創企業署29日宣布，為因應近年青年創業融資需求增加及營運成本上升，經濟部修正「青年創業貸款要點」，將適用信用保證基金9.5成保證成數之新增貸款歸戶金額上限（即單一借款人累計青創貸款額度），由新台幣100萬元提高至150萬元，自2026年7月1日起生效，以進一步強化對青年創業及中小微企業之金融支持。

加速投資！經濟部核定李長榮化工、聯電、合庫、和碩等 CVC 十案創投

經濟部產業發展署29日發布「創投加速創新創業計畫」首波成果，共核定補助包括李長榮化工、聯電、合作金庫、和碩、仁寶等大企業（CVC）投資十家新創公司。產業署宣布今年第二梯次申請，除CVC外，也將創投（VC），預計未來4年將帶動超過百億元的投資，助新創事業落地。

綠岩能源股東會／衝刺三大核心事業 積極拓展 AI 業務

綠岩能源（7833）29日召開股東常會，會中承認2025年度營業報告書及財務報表，並通過各項討論事項。面對全球能源轉型及企業節能需求持續成長，董事長葉孟恒表示，今年將持續聚焦「創能、節能、能源交易」三大核心事業，同時積極拓展AI智慧工廠節能及AI Data Center開發建置規劃等新業務，深化智慧能源整合服務，持續提升營運動能。

本周財經焦點

本周財經焦點

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。