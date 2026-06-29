證交所攜手台經院、資策會 推創新板綠能、電腦周邊及生技業洞察報告

為響應國家政策，打造具台灣特色「亞洲那斯達克」作為產業與資本市場戰略目標，臺灣證券交易所攜手國內兩大國家級智庫—台經院產經資料庫、資策會產業情報研究所（MIC）於今年啟動「前瞻產業研究創新板企業洞察」專題合作計畫。本計畫由頂尖研究機構對前瞻產業定期發布深度產業洞察，提升投資人對於前瞻產業發展脈絡與動態之理解，進而提高創新板公司資訊透明度，並落實投資人教育。6月推出之研究報告聚焦於「綠能環保」、「電腦及周邊設備」及「生技醫療」等三大產業。

綠能環保產業方面，研析報告指出2021至2025年我國廢金屬申報量穩健成長，再利用比重提升至75.91%，但受中國鋼鐵削價競爭影響，廢鋼鐵及廢五金處理業銷售額微幅下滑。去年因中國出口管制引發全球鎢金屬短缺，導致我國鎢酸鹽產品整體出口值年增率高達17.82%。展望未來，在中國鎢金屬出口管制與地緣政治升溫下，國防軍工與AI商機所帶動之PCB微徑鑽針，導致鎢金屬需求提升，推升全球鎢基材料回收市場，並有望於2033年達到16.75億美元。另外，有關廢棄物處理產業，全球循環經濟正從末端污染防制走向高值化資源再生，數據顯示，2030年全球循環經濟商機價值預估達4.5兆美元；而今年4月台灣循環經濟產值已高達1,688億元，每年持續成長9%。在淨零排放與綠色供應鏈剛性需求下，台灣作為半導體與資通訊基地，廠商正將核心轉向高值化與循環供應鏈管理，未來隨法規優化，將加速把工業廢棄物轉化為利基，實質升級為科技供應鏈的重要支撐力量。

電腦及周邊設備產業方面，研析報告指出受惠生成式AI、邊緣運算與AI代理商機發酵，雲端服務商擴大基礎建設資本支出，在AI伺服器穩定出貨與固態硬碟價格維持高檔下，帶動今年第1季我國電腦周邊設備製造業銷售值年增率達72.62%，預估上半年銷售值成長力道將比114年同期更為強勁。在智慧穿戴方面，雖消費性電子面臨漲價壓力，但隨健康管理需求熱絡與AI眼鏡新產品需求增加，上半年全球出貨量仍將延續擴張，回顧去年全球穿戴設備出貨量已達6.12億台，年增幅達9.10%。展望下半年，隨全新AI PC出貨帶動規格升級，加上科技大廠透過品牌孵化器、產品多角化經營與提升高毛利產品比重的成效陸續顯現，預期將進一步帶動產業景氣擴張。

生技醫療產業方面，研析報告指出近年隨基因科技、次世代定序服務(NGS)與AI發展，精準醫療正取代傳統同病同治模式。數據顯示，2024年全球基因檢測市場約117億美元，預計2030年將達393億美元，年複合成長率達22.5%，而全球精準醫療市場亦預估在2030年成長至2,492億美元。目前產業趨勢正由單一檢測走向結合基因資料、AI與藥物開發的生態系，競爭關鍵延伸至資料整合與臨床驗證等高附加價值領域。台灣在基因科技與精準醫療領域的發展主要集中於基因檢測、NGS服務、生物資訊分析及臨床應用等環節，業者多位於中游檢測與資料分析，近年在政策推動下，已結合醫療、生技與資訊產業，融合AI與多體學技術，朝向精準健康與健康管理應用發展。

臺灣證券交易所透過台灣創新板（Taiwan Innovation Board, tib-創）持續扮演資本市場的推手，藉由前瞻產業研究報告計畫推動，落實投資人保護與教育，引導更多資金挹注於創新企業。證交所承諾將持續優化籌資環境，為台灣資本市場注入經濟發展動能與國際競爭力。未來每個月將針對前瞻產業發布計3至5篇的產業研究報告，歡迎可於證交所創新板官網之「投資人教育列車-前瞻產業研究報告」（https://www.twse.com.tw/TIB/zh/report.html）、台灣指數公司IR議合服務平台之IR專區（https://irengage.taiwanindex.com.tw/IRZone），以及台經院產經資料庫「上市前瞻」專區（https://tie.tier.org.tw/index.aspx）查詢最新產業動態。