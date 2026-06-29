快訊

鄭英耀請病假缺席教委會？教育部發聲「無關健康因素」：已獲召委同意

美光代理商遭檢調搜索調查？青雲公告說明：對財務業務無重大影響

市場盯台積電7月中旬法說 全球半導體與台股風向球

聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德總統定調「亞洲那斯達克」戰略 創新板接軌全球資本市場

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

賴清德總統於近期公開場合中，以「亞洲那斯達克」明確定位台灣在全球AI創新資本生態系中的戰略角色，並強調台灣在半導體、AI硬體及智慧製造供應鏈的全球領先地位，理應支撐一個具備國際吸引力的亞洲頂級創新資本平台。配合行政院「AI新十大建設」第十項「千億資金驅動創新」政策正式啟動，臺灣證券交易所創新板（tib-創）作為政策明確指定的創新板塊，正式宣示2026年全面進入加速成長階段。

賴總統表示：「台灣不只有最完整的AI產業鏈，更要成為全球科技資本匯聚的中心，亞洲的那斯達克—讓這些優秀的科技新創企業，可以在台灣享有便利的籌資環境。台灣如果要成為亞洲的那斯達克，甚至比韓國、日本、新加坡、中國、香港更具優勢的話，那要有我們的『品牌』。我們的品牌是什麼？還是我們的產業鏈—最完整的人工智慧產業鏈。」

而行政院「AI新十大建設」第十項「千億資金驅動創新」政策，也明確將台灣創新板tib-創定位為「亞洲創新籌資平台」的制度性載體，透過多項推動策略，結合國發會、經濟部及金管會等部會，目標於2028年達成每年度募資新台幣1,500億元的里程碑。此一政策背書不僅是tib-創自2021年設立以來最高層級的政策支持，更代表台灣資本市場正式從「制度建立期」進入「生態系加速期」的重要轉折。

針對這一點，賴總統也特別強調：「台灣要讓每一個產業都能夠成為護國神山。」tib-創以較一般上市板更具彈性的審查門檻，專為具備「關鍵核心技術」、「創新能力」或「創新經營模式」的創新企業設計，並已於2025年1月全面取消投資人限制，在流動性與市場開放性上與上市一般板完全接軌。隨著全球AI基礎建設需求快速增長、台灣半導體供應鏈持續強化國際地位，tib-創作為台灣創新企業接軌國際資本的最短路徑，正逢前所未有的戰略時機窗口。

配合台灣整體產業轉型路徑，tib-創目前重點支持以下多項前瞻產業的創新企業登板上市：一、半導體先進封裝與AI晶片：台灣在全球AI算力供應鏈中占據不可取代的核心位置，相關新創企業的資本化需求殷切。二、電動車關鍵零組件：包含馬達驅動系統、電控模組與車用電源管理，台灣供應商已具備國際競爭力。

三、AI基礎建設與資料中心：涵蓋散熱技術、電源供應及智慧運算基礎設施，受惠於全球AI投資熱潮。四、數位內容與創意科技：文化IP數位化、XR內容製作及AI輔助創作，台灣文化軟實力的資本化出口。

五、資安與智慧金融科技：AI資安偵測、零信任架構與金融科技創新，符合全球數位治理與監管升級趨勢。六、生技醫療與精準健康：AI輔助診斷、新型態醫材及精準醫療平台，疫後數位健康浪潮持續加速。

針對產業未來發展，證交所董事長林修銘也表示：「台灣創新板（tib-創）的使命，就是將國家整體發展的產業政策與具體目標，轉化為企業的資本市場競爭力，並成為國內外創新企業進入國際頂尖資本市場的最短路徑。」展望下半年，創新板將持續深化與半導體、AI 基礎建設、電動車及數位內容等前瞻產業的合作生態系，並配合「2026 台灣周× 亞洲創新盃競賽」等國際活動，積極拓展與東南亞、日本、歐美創投機構的對話管道。

有意了解tib-創 上市制度的企業，歡迎透過臺灣證券交易所官方管道洽詢。關於台灣創新板更多資訊，請見官網：https://www.twse.com.tw/TIB/zh/index.html

賴清德 半導體 平台

延伸閱讀

凱基證券投資論壇 引爆年輕世代台美股投資熱潮

工研院串聯瑞峰半導體、法國新創 深耕光電共封裝關鍵技術

金融競爭力論壇後天登場／亞資中心 開啟創新時代

下個長線投資題材 專家點將

相關新聞

台電防未來一週高溫 強化高負載區設備維護保供電

氣象署今天表示，未來一週大台北、中南部及花東防攝氏36度高溫。台電表示，因應近期高溫，預期用電量將攀升，已強化重點用戶及...

賴清德總統定調「亞洲那斯達克」戰略 創新板接軌全球資本市場

賴清德總統於近期公開場合中，以「亞洲那斯達克」明確定位台灣在全球AI創新資本生態系中的戰略角色，並強調台灣在半導體、AI硬體及智慧製造供應鏈的全球領先地位，理應支撐一個具備國際吸引力的亞洲頂級創新資本平台。配合行政院「AI新十大建設」第十項「千億資金驅動創新」政策正式啟動，臺灣證券交易所創新板（tib-創）作為政策明確指定的創新板塊，正式宣示2026年全面進入加速成長階段。

強化對青年金融支持！經濟部：青創貸款9.5成保證額度提高至150萬元

經濟部中小及新創企業署29日宣布，為因應近年青年創業融資需求增加及營運成本上升，經濟部修正「青年創業貸款要點」，將適用信用保證基金9.5成保證成數之新增貸款歸戶金額上限（即單一借款人累計青創貸款額度），由新台幣100萬元提高至150萬元，自2026年7月1日起生效，以進一步強化對青年創業及中小微企業之金融支持。

加速投資！經濟部核定李長榮化工、聯電、合庫、和碩等 CVC 十案創投

經濟部產業發展署29日發布「創投加速創新創業計畫」首波成果，共核定補助包括李長榮化工、聯電、合作金庫、和碩、仁寶等大企業（CVC）投資十家新創公司。產業署宣布今年第二梯次申請，除CVC外，也將創投（VC），預計未來4年將帶動超過百億元的投資，助新創事業落地。

綠岩能源股東會／衝刺三大核心事業 積極拓展 AI 業務

綠岩能源（7833）29日召開股東常會，會中承認2025年度營業報告書及財務報表，並通過各項討論事項。面對全球能源轉型及企業節能需求持續成長，董事長葉孟恒表示，今年將持續聚焦「創能、節能、能源交易」三大核心事業，同時積極拓展AI智慧工廠節能及AI Data Center開發建置規劃等新業務，深化智慧能源整合服務，持續提升營運動能。

本周財經焦點

本周財經焦點

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。