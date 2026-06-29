強化對青年金融支持！經濟部：青創貸款9.5成保證額度提高至150萬元

經濟部中小及新創企業署29日宣布，為因應近年青年創業融資需求增加及營運成本上升，經濟部修正「青年創業貸款要點」，將適用信用保證基金9.5成保證成數之新增貸款歸戶金額上限（即單一借款人累計青創貸款額度），由新台幣100萬元提高至150萬元，自2026年7月1日起生效，以進一步強化對青年創業及中小微企業之金融支持。

中企署說明，自2020年至2026年5月底止，青年創業貸款信用保證機制持續協助青年取得創業所需資金，累計承保戶數達12萬508件，提供保證金額約956.01億元，協助取得融資金額約1,028.83億元，展現政府支持青年創業及中小微企業發展之具體成果。

中企業指出，惟觀察近年承貸情形，青年創業貸款平均每戶融資金額呈逐年上升趨勢，自2020年每戶平均融資金額87.1萬元，增加至2026年149萬元，顯示創業所需資金規模持續擴大，因此將適用信用保證基金9.5成保證成數之新增貸款歸戶金額上限，提高至150萬元。

中企署表示，青年創業貸款不僅協助創業者取得營運所需資金，更在產品研發、通路拓展等關鍵發展階段提供重要支撐。支持青年創業及新創事業發展是政府重要政策，未來將持續結合融資、投資及輔導資源，協助具創新潛力之創業團隊取得發展動能，提升企業競爭力帶動創新。