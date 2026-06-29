青創貸款9.5成保證額度提高至150萬元 7月上路

為因應青年創業資金需求增加及營運成本攀升，經濟部今天宣布修正「青年創業貸款要點」，將適用信用保證基金9.5成保證成數的新增貸款歸戶金額上限，由新台幣100萬元提高至150萬元，自7月1日起生效，盼進一步強化對青年創業及中小微企業的金融支持。

經濟部中小及新創企業署發布新聞稿表示，近年青年創業貸款平均每戶融資金額持續攀升，反映創業所需資金規模不斷擴大，因此修正青年創業貸款要點，提高適用9.5成信用保證成數的新增貸款歸戶金額上限（單一借款人累計青創貸款額度），協助青年創業者更容易取得營運資金。

中企署統計，自109年至115年5月底止，青年創業貸款信用保證機制累計承保12萬508戶，提供保證金額約956.01億元，協助青年創業者取得融資約1028.83億元，展現政府支持青年創業及中小微企業發展的成果。

中企署指出，觀察近年承貸情形，青年創業貸款平均每戶融資金額由109年的87.1萬元，逐年增加至115年的149萬元，顯示創業所需資金規模持續提高，因此將適用9.5成保證成數的新增貸款歸戶金額上限，由100萬元提高至150萬元，以符合實際融資需求。

中企署也分享青創貸款協助企業發展案例。研發低醣、高蛋白健康麵食及相關食品的「日日好食」，創業初期在產品仍處於研發階段時，透過青年創業貸款取得關鍵資金，得以持續投入產品開發及市場驗證，成功建立具市場競爭力的食品品牌，並逐步拓展國際市場。

另外，專注香氛產品研發的「那森丘國際」，則利用青年創業貸款挹注營運資金，加速實體通路布局及品牌發展，目前已在北、中、南指標性百貨設立專櫃，並拓展至香港、新加坡等海外市場，取得貸款後連續3年營收持續成長。

中企署表示，支持青年創業及新創事業發展是政府重要政策，未來將持續結合融資、投資及輔導等資源，協助具創新潛力的創業團隊取得發展動能，提升企業競爭力，帶動創新發展。