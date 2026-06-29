加速投資！經濟部核定李長榮化工、聯電、合庫、和碩等 CVC 十案創投

經濟部產業發展署29日發布「創投加速創新創業計畫」首波成果，共核定補助包括李長榮化工、聯電、合作金庫、和碩、仁寶等大企業（CVC）投資十家新創公司。產業署宣布今年第二梯次申請，除CVC外，也將創投（VC），預計未來4年將帶動超過百億元的投資，助新創事業落地。

產發署29日舉辦「創投加速創新創業計畫」成果發表暨第二梯次徵案啟動記者會。產發署長邱求慧表示，美國矽谷新創公司約有九成是由企業併購，IPO僅一成；相較台灣新創公司，卻是九成以上走IPO，不到一成由企業併購。他表示，IPO不應是新創唯一選擇，企業投資併購可帶動外部創新，新創公司也會有多出場方式。

在審查機制上，邱求慧說明，「創投加速創新創業計畫」最大的特色在於徹底變革過往政府補助案的審查思維，以「市場機制」取代「傳統學術上技術審查」，簡言之，先從市場投資人承諾投資並承擔風險著眼，政府資源再對接支援。同時大幅簡化流程，協助新創企業在關鍵時機落實商業化開發、搶占市場先機。

產發署「創投加速創新創業計畫」今年首波先鎖定由CVC投資的新創事業，經濟部核定十案，共補助1.76億元，帶動大企業投資12.5億元，領域橫跨AI、半導體、無人機、生技、及循環經濟等五大關鍵產業。

產發署指出，AI領域昂鈜科創、杰發科技、梅科科技，半導體領域的振生及專注於無人機關鍵技術的銓瑞複材，生技領域則有嘉正生物科技、台灣外泌體、奔騰智慧生醫、亞洲準譯等，以及循環經濟沛德永續科技；投資方則有李長榮化工、長興材料、瑞鼎科技、南山人壽、和碩和鼎創投、豐兆航太、聯電宏誠創投、合庫金控創投、仁寶電腦、大江生醫、李洲科技等等。李長榮化工董事長洪再興今日親自出席記者會。

產發署同步宣布第二梯次擴大徵案正式開跑，並且針對首波執行經驗進行優化與調整。首先，針對投資人資格再放寬，第一梯次僅限CVC參與，第二梯次擴大引進VC共同組隊，全方位倍增投資量能。其次，在計畫補助上也規劃引投效益機制，新創企業只要獲得符合資格之創投「領投」達3,000萬元，政府最高補助2,000萬元；若進一步吸引2家以上創投共同看好、每家「跟投」達2,000萬元，政府補助最高可提高至3,000萬元，全面鼓勵創投加碼投資。

邱求慧表示，「創投加速創新創業計畫」核心定位在於鏈結新創資源、透過計畫精準配置資金，攜手創投領頭羊，持續利用「市場機制選案」與「以大帶小」模式，共同帶動超過百億元的實質投資效益，為台灣建構具國際競爭力的產業創新未來。