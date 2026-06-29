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台商布局印度別只看商機 安永：供應鏈、資安都是治理考驗

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
「全球布局X舞弊風險－企業於印度設點之舞弊風險與治理實務」研討會合照。業者提供
「全球布局X舞弊風險－企業於印度設點之舞弊風險與治理實務」研討會合照。業者提供

企業全球布局持續加速，跨國設點帶來成長機會的同時，也讓舞弊風險、內控制度落差及治理挑戰同步升高。安永提醒，尤其在印度等新興市場，企業除了面臨法規差異、文化衝突、供應鏈管理及跨國營運等挑戰，若缺乏健全且一致的治理機制，恐對企業聲譽、財務表現及長期競爭力造成衝擊。

為協助企業因應相關風險，安永聯合會計師事務所攜手台灣舞弊防治與鑑識協會（ACFE）舉辦「全球布局X舞弊風險－企業於印度設點之舞弊風險與治理實務」研討會，探討企業在印度投資及海外擴張過程中常見的舞弊風險與治理策略，協助企業建立更完善且具前瞻性的治理架構。

安永聯合會計師事務所所長傅文芳、台灣舞弊防治與鑑識協會理事長陳麗秀，以及安永聯合會計師事務所鑑識會計與法遵服務執行副總經理袁靖國共同為研討會揭開序幕，盼透過專業交流與實務分享，提升企業合規及風險管理能力。

台灣舞弊防治與鑑識協會監事洪維紳以「印度設點之舞弊防治海外稽核實務經驗」為題，分享企業赴印度設點常見的舞弊樣態及海外稽核經驗。他指出，企業應充分掌握當地法規環境及營運文化差異，並透過在地化稽核方式，及早發現潛在異常、強化內控制度，提升海外據點治理品質。

針對大型投資與工程專案，安永聯合會計師事務所鑑識會計與法遵服務資深經理洪榆鈞表示，跨國專案常因需求定義不清、承包商管理不善及法規差異，導致成本超支、工期延誤等問題。他建議企業從專案生命周期著手，涵蓋採購、合約、變更管理、竣工驗收及付款等各階段，將管理模式由事後稽核轉向事前預防，建立制度化的合規管理機制，並透過實務案例辨識採購舞弊及招投標不合規跡象，以降低舞弊風險，同時兼顧成本、品質與工程進度。

來自印度的Ernst & Young LLP Partner ArunBalaji Alagappan及Director Sachin Bagmar則分享印度投資實務觀察。他們指出，在「China+1」策略及印度積極發展製造業、半導體產業帶動下，愈來愈多台商前往印度布局，但也須留意第三方合作、供應鏈透明度不足、非正規支付、行政流程延宕，以及資安與資料隱私等風險。

安永表示，企業應由高層帶動誠信治理文化，建立整合性的治理架構，結合內控制度、第三方管理及數據監測機制，逐步由傳統事後合規轉向預測式風險管理，在掌握海外市場商機的同時，也兼顧風險控管與永續發展。

印度 投資 會計

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