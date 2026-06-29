核四碼頭破壞沙灘 環團盼儘速拆除

「監察院已經呼籲政府儘速拆除讓沙灘流失的核四重件碼頭，經濟部應儘速提出計畫！」環團29日於立法院門口抗議，經濟部30日的「沙灘復原工程會前會」仍不願將「拆核四碼頭」列入討論，但鹽寮福隆沙灘已明顯流失超過一半，「不要等到沙灘都流失了才拆碼頭。」

但台電曾嚴正指出，核四重件碼頭的拆除將直接影響核四廠的未來重啟與重建，因為碼頭本身與核四廠的防波堤結構合為一體。該碼頭不僅承擔重型設備與核廢料的運輸功能，更作為保護廠區冷卻水取水海域穩定的北防波堤。至於沙灘流失因素眾多，拆碼頭不一定可以解決問題。

沙量已流失過半

拆核四促進會、台灣綠黨與蠻野心足生態協會等環團29日在立法院門口抗議表示，從民國84年至今，鹽寮與福隆黃金沙灘已經流失超過一半，監察委員趙永清4月10日勘查後，5月8日發公文給行政院，要行政院審慎評估拆除核四重件碼頭之可行性及執行經費。

根據台電資料，以沙灘厚度計已經流失5至11公尺，如以沙量來計算，黃金沙的流失量已經超過一半以上：A區後方：[9.5-(4+5)/2]/9.5 = 5/9.5 = 52.63%；B區後方：[20-(7.5+10.5)/2]/20 = 11/20 = 55%。

無沙難辦海灘活動

「但經濟部還是不願意拆！」拆核四促進會總幹事楊木火指出，經濟部次長賴建信30日將到福隆召開「鹽寮福隆海岸沙灘復原推動工作會前會」，卻仍不將「拆核四碼頭」列為議題，且經濟部過去的「鹽寮、福隆沙灘現地驗證規劃會議總結報告」不實，至今未更正，盼經濟部聽取監察院意見，拆除核四重件碼頭。

台灣綠黨社運部主任李春祥說，福隆海灘之所以可以辦音樂祭與沙雕展，是因為這邊有足夠的沙，但沙灘的面積與厚度都在逐漸減少，在沙雕活動後常常看到許多光禿禿的大洞，就是沙量變少的鐵證，而核四重件碼頭的「突堤效應」就是最重要的原因，核四重啟機會渺茫，但沙灘卻日益縮小，盼儘速拆除碼頭。

5次公投都不同意

「核四經歷5次公投要重啟都沒有通過！」蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅強調，包括《公投法》立法前的4次地方諮詢性公投，還有2021年全國性公投都是多數不同意核四啟封，盼政府早日將錯誤的核四工程了斷、儘早拆除核四重件碼頭。

但台電曾指出，以不拆碼頭，長期養灘作法較可行。由於沙灘流失因素多，拆核四碼頭，不見得解決問題，也不符經濟效益。根據估算，碼頭全部打掉約需要花費150億元經費，打掉一半，約需12億元經費。此外，台電委託中山大學的追蹤顯示，無法證實重件碼頭是福隆海灘砂源流失的唯一因素。

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