衍生商品需求支撐 全球供給寬鬆壓抑黃豆價格

黃豆期貨上周維持高檔區間整理格局，市場受到穀物類商品同步反彈帶動，價格一度走揚，但隨後受美元走強及獲利了結賣壓影響，漲幅有所收斂。整體而言，黃豆油與豆粕的加工需求仍持續提供價格支撐，尤其生質燃料需求穩健，加上壓榨利潤維持相對高檔，使加工業者在價格回檔時仍具進場意願，也吸引部分資金布局近月合約。

然而，全球黃豆供給前景仍偏向寬鬆，尤其南美主要產區持續維持豐產預期，使市場對供應增加的預期升溫，限制黃豆價格進一步上漲空間，近期行情仍以消息面驅動為主。

供給方面，美國農業部（USDA）及相關機構最新報告顯示，美國黃豆作物生長狀況維持良好，期末庫存雖屬充裕，但尚未形成明顯供給過剩。同時，巴西與阿根廷新作產量預估持續創高，預期下一年度全球黃豆供應將進一步增加，對國際黃豆價格形成一定壓力。

需求方面則呈現分化格局。黃豆油受惠於生質燃料及食用油需求穩健，帶動壓榨利潤維持高檔，支撐加工業者持續提高壓榨量；不過，黃豆出口需求仍未全面回溫，尤其中國大陸商業採購動能仍顯保守，使出口買盤對價格的支撐力道相對有限。整體而言，目前市場呈現「黃豆油需求強、黃豆供給寬鬆」的供需結構，全球庫存預期增加，也使黃豆價格上漲空間受到壓抑。

街口投信表示，目前黃豆市場仍由供需雙方力量拉鋸。一方面，生質燃料政策持續推升黃豆油需求，對壓榨利潤形成支撐；另一方面，南美產區供應充足及全球庫存增加，則限制黃豆價格向上突破的動能，因此短期行情仍以區間震盪為主。

展望本周，黃豆價格預期仍將維持整理格局，短線支撐主要來自黃豆油需求及壓榨利潤維持高檔，但上檔仍受到全球供給增加及中國大陸採購進度不確定性的牽制。

街口投信認為，後續市場可持續關注三項重點：第一，南美主要產區天候變化，若出現乾旱或降雨異常，可能影響新作產量並帶動價格反彈；第二，中國大陸及其他主要進口國是否公布大型採購訂單，將攸關全球出口需求回升速度；第三，美元走勢及全球資金流向，若美元持續轉強，可能對大宗商品價格形成壓力。

整體而言，在衍生商品需求穩健支撐下，黃豆價格下檔具一定支撐，但全球供給仍相對充裕，預期短期仍將維持區間震盪格局，後續須持續觀察供需基本面是否出現新的變化。