中東地緣風險未解 街口投信：留意油價低檔反彈契機

近期國際油價走勢持續受到中東局勢與全球供需變化交互影響。受到運輸原油貨輪持續通行荷莫茲海峽，市場對原油供應中斷的疑慮有所緩解，上周五（26日）國際油價回跌逾3%。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）航運數據，沙烏地阿拉伯國營石油公司沙特阿美（Saudi Aramco）於停運近四個月後，恢復海灣地區拉斯塔努拉（Ras Tanura）碼頭的原油裝載作業，進一步改善市場對中東原油出口的預期。市場分析指出，荷莫茲海峽原油運輸量增加，加上中國大陸原油需求復甦力道仍偏溫和，使市場出現獲利了結賣壓，壓抑近期油價表現。

然而，供給端風險仍未完全解除。俄羅斯能源設施近期持續遭受無人機攻擊，部分煉油廠及能源基礎設施受損，燃料供應面臨壓力。根據俄羅斯官方消息，當局正評估限制柴油出口，以優先確保國內能源供應，後續若政策正式實施，將可能再度牽動全球柴油供需平衡。

另一方面，大陸預計自6月起提高國有煉油企業7月成品油出口配額，主要涵蓋柴油及航空煤油。由於大陸為亞洲主要燃料出口國之一，增加出口可望適度緩解近期地緣政治因素對成品油供應造成的緊張情勢，對油價形成一定抑制效果。

美國供給方面，能源服務公司貝克休斯（Baker Hughes）最新公布，截至6月26日當周，美國石油鑽井平台數量增加10座，創2022年6月以來最大單周增幅，總數達573座，顯示能源企業在油價維持相對高檔下，持續提高鑽探與生產活動，以因應潛在供應缺口。

不過，中東局勢依舊存在高度不確定性。英國海事安全單位指出，上周末一艘油輪於荷莫茲海峽遭受攻擊，美國與伊朗雙方亦再度爆發軍事衝突，為雙方簽署臨時和平協議以來最嚴重的一次升級。此外，黎巴嫩真主黨拒絕接受美方斡旋的安全協議，使以色列與黎巴嫩邊境局勢持續緊張，地緣政治風險仍可能干擾全球能源市場。

街口投信表示，目前荷莫茲海峽航運雖維持正常，全球原油供應壓力較先前有所舒緩，但中東地區軍事衝突尚未完全落幕，美伊關係及以色列、黎巴嫩邊境情勢仍具高度不確定性，地緣政治溢價短期內仍難完全消退。

街口投信認為，短線油價走勢將持續受到地緣政治消息與供需變化影響，預期波動仍將維持偏高。在全球需求尚未明顯轉強的情況下，油價上行空間仍須觀察，但若中東局勢再度升溫，或主要產油區供應受阻，國際油價仍有機會出現反彈。建議投資人持續關注荷莫茲海峽通行情況、中東局勢發展及主要產油國供給變化，並採取分批布局、審慎配置的投資策略。