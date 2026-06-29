貝萊德：油價下跌 但能源安全仍是具長期支撐力的投資主題

儘管油價已回落，但貝萊德智庫認為，能源安全與能源韌性的整體挑戰依然存在。能源供應脆弱性與電力需求持續攀升的雙重壓力，正使能源安全成為具長期支撐力的投資主題，有利於能源基礎建設及關鍵瓶頸環節相關投資機會。

貝萊德指出，能源產業一直是今年表現最強勁的類股之一，原因是受惠於獲利預估上修及市場對供應安全的擔憂。不過，全面配置能源類股，並非掌握投資機會的良好方式。更具持續性的投資機會，存在於支撐能源安全與滿足電力需求成長的相關基礎設施。

因此，貝萊德持續偏好採取精選且主動式的投資策略，聚焦關鍵瓶頸環節與安全供應能力，而非廣泛布局能源生產商。從區域角度來看，在成熟市場中，看好有望受惠於能源安全投資的供應鏈與基礎建設資產；相較之下，對新興市場則維持更精挑細選的態度，因為相關機會正日益受到各國政策框架，以及對全球能源供應鏈曝險程度的差異所影響。

貝萊德分析，雖然 AI 與資料中心正推升電力需求，但這僅是眾多驅動因素之一，其他因素還包括電氣化趨勢加速、降溫需求增加、經濟成長帶來額外的用電需求等。不過，各國基於自身的資源條件、基礎建設現況與政策優先順序，正採取不同的因應策略。