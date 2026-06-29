經部創投加速新創計畫二梯次納VC 估4年促百億投資

經濟部產業發展署今天公布「創投加速創新創業計畫」首波成果，共核定10案、補助新台幣1.76億元，帶動企業創投（CVC）投入12.5億元。產發署長邱求慧宣布，第二梯次徵案將納入創投（VC）共同參與，預計未來4年將帶動超過百億元的投資效益，進一步協助新創產落地。

產發署今天舉辦「創投加速創新創業計畫」成果發表暨第二梯次徵案啟動記者會。邱求慧表示，過去政府補助新創多仰賴計畫審查，但新創公司往往缺乏撰寫計畫書及行政資源能力，容易錯失政府資源；另一方面，大企業若能透過投資或併購新創，不僅可取得外部創新技術，新創也能獲得資金、市場及通路資源，形成雙贏。

邱求慧舉例，美國新創約9成透過企業併購出場，僅約1成IPO（首次公開募股）；台灣則恰好相反，IPO仍是主要出場方式，使不少新創因上市門檻高而面臨資金斷鏈。他認為，應建立更多元的新創出場機制，促進企業併購。

他表示，傳統政府補助制度多由學者專家擔任審查委員，雖能評估技術，但對市場與商業模式掌握相對有限，因此產發署今年推動的「創投加速創新創業計畫」改採「民間投資先行、政府再加碼」的新模式，只要企業創投已完成投資評估並承諾投資，政府便以投資協議作為市場可行性的佐證，再針對技術內容審查，大幅簡化程序。

邱求慧說，透過新機制，審查時間已由原本約100天縮短至30天，大幅減少約7成，新創公司只需提出投資協議書，即可取代繁瑣的市場分析資料，加速取得研發補助。

產發署指出，第一梯次從今年3月起徵案至4月共補助10案、政府補助約1.76億元，成功帶動民間投資12.5億元。10案涵蓋AI、生技、半導體、無人機、循環經濟等產業，其中AI占3案、生技4案。

邱求慧指出，AI領域方面，李長榮化工及長興材料共同投資新創公司昂鋐科創，協助石化產業導入AI技術，透過建立智慧決策平台，整合工廠知識、製程及營運資料，解決傳統產業AI人才不足及知識傳承等問題。

邱求慧表示，第一梯次原僅開放CVC參與，下半年第二次徵案將放寬投資人資格，進一步納入VC，自7月起徵案至8月底。若為1家民間領投，投資金額需達3000萬元，政府最高補助2000萬元；若有2家以上民間投資，每家投資金額至少2000萬元，補助上限則增加至3000萬元。

邱求慧表示，今年上半年補助1.76億元、帶動12.5億元民間投資，下半年預計投入約3億元，可望再帶動逾12億元民間資金，估計全年可創造約25億元投資效益，若連續推動4年，可望累積帶動超過100億元投資。

台灣創投公會理事長邱德成表示，日前總統賴清德提出未來8年將投入千億元助力中小微企業升級轉型，他建議部分預算可考慮挹注「創投加速創新創業計畫」，擴大帶動產業升級轉型的效果。

邱求慧表示，由於這項計畫預算目前來自產業升級創新平台，未來若以中小微企業升級轉型的千億預算來支持此計畫，將有機會進一步擴大投資規模與梯次，加速新創發展。