快訊

7月新政來了！北市托育補助調升、敬老卡加碼 首創建築能效減稅5%

台海若明天開戰「美國恐撐不住」專家：最周全戰略也難敵1大軟肋

年輕人沒用過？電話撥「1神秘號碼」秒聽準確時間 內行狂推超實用

聽新聞
0:00 / 0:00

經部創投加速新創計畫二梯次納VC 估4年促百億投資

中央社／ 台北29日電

經濟部產業發展署今天公布「創投加速創新創業計畫」首波成果，共核定10案、補助新台幣1.76億元，帶動企業創投（CVC）投入12.5億元。產發署長邱求慧宣布，第二梯次徵案將納入創投（VC）共同參與，預計未來4年將帶動超過百億元的投資效益，進一步協助新創產落地。

產發署今天舉辦「創投加速創新創業計畫」成果發表暨第二梯次徵案啟動記者會。邱求慧表示，過去政府補助新創多仰賴計畫審查，但新創公司往往缺乏撰寫計畫書及行政資源能力，容易錯失政府資源；另一方面，大企業若能透過投資或併購新創，不僅可取得外部創新技術，新創也能獲得資金、市場及通路資源，形成雙贏。

邱求慧舉例，美國新創約9成透過企業併購出場，僅約1成IPO（首次公開募股）；台灣則恰好相反，IPO仍是主要出場方式，使不少新創因上市門檻高而面臨資金斷鏈。他認為，應建立更多元的新創出場機制，促進企業併購。

他表示，傳統政府補助制度多由學者專家擔任審查委員，雖能評估技術，但對市場與商業模式掌握相對有限，因此產發署今年推動的「創投加速創新創業計畫」改採「民間投資先行、政府再加碼」的新模式，只要企業創投已完成投資評估並承諾投資，政府便以投資協議作為市場可行性的佐證，再針對技術內容審查，大幅簡化程序。

邱求慧說，透過新機制，審查時間已由原本約100天縮短至30天，大幅減少約7成，新創公司只需提出投資協議書，即可取代繁瑣的市場分析資料，加速取得研發補助。

產發署指出，第一梯次從今年3月起徵案至4月共補助10案、政府補助約1.76億元，成功帶動民間投資12.5億元。10案涵蓋AI、生技、半導體、無人機、循環經濟等產業，其中AI占3案、生技4案。

邱求慧指出，AI領域方面，李長榮化工及長興材料共同投資新創公司昂鋐科創，協助石化產業導入AI技術，透過建立智慧決策平台，整合工廠知識、製程及營運資料，解決傳統產業AI人才不足及知識傳承等問題。

邱求慧表示，第一梯次原僅開放CVC參與，下半年第二次徵案將放寬投資人資格，進一步納入VC，自7月起徵案至8月底。若為1家民間領投，投資金額需達3000萬元，政府最高補助2000萬元；若有2家以上民間投資，每家投資金額至少2000萬元，補助上限則增加至3000萬元。

邱求慧表示，今年上半年補助1.76億元、帶動12.5億元民間投資，下半年預計投入約3億元，可望再帶動逾12億元民間資金，估計全年可創造約25億元投資效益，若連續推動4年，可望累積帶動超過100億元投資。

台灣創投公會理事長邱德成表示，日前總統賴清德提出未來8年將投入千億元助力中小微企業升級轉型，他建議部分預算可考慮挹注「創投加速創新創業計畫」，擴大帶動產業升級轉型的效果。

邱求慧表示，由於這項計畫預算目前來自產業升級創新平台，未來若以中小微企業升級轉型的千億預算來支持此計畫，將有機會進一步擴大投資規模與梯次，加速新創發展。

延伸閱讀

台股6萬點非誇大…AI盈餘催生台積電3000元！尤昭文「1/3配置法」：0050和00910及這個

產創投資抵減金額創新高 顯示台版晶片法減稅效果逐漸顯現

三星、SK海力士啟動大投資 三星傳十年砸20.7兆元布局資料中心、電池等

財部：去年研發支出抵減稅額近492.5億元創新高

相關新聞

本周財經焦點

本周財經焦點

高價熱門股 融資追繳壓力箭在弦上

台股從歷史高點急轉直下，融資追繳壓力開始浮現。加權指數上周二曾衝上四萬八二一八點新高，但上周五收在四萬四五七一點，三個交易日從高點回落近四千點、跌幅超過百分之七，不少熱門個股跌幅逼近兩成，融資追繳箭在弦上。

台積融資爆量 券商設限

台股融資熱度持續升溫，但資金流向高度集中。統計顯示，近一個月台股上市櫃整體融資餘額從七三二○億元增至七九五八億元，增加六三八億元，其中台積電單檔融資新增逾七十六億元，單一個股就吃掉整體新增融資的超過一成。市場人士說，台股掛牌股票數以千計，有超過一成的新增融資借款湧入同一檔股票，集中程度相當罕見。

3C通膨效應擴大！家用遊戲機 3萬元起跳恐成新常態

受記憶體、固態硬碟（ＳＳＤ）報價瘋漲影響，繼微軟宣布Xbox漲價，Valve新款遊戲主機Steam Machine售價開出一○四九美元起跳價格後，供應鏈傳出，家用遊戲機霸主索尼下世代PS6物料清單報價（BOM表）逼近一千美元，售價也將飆高。

小型電子商 陷入存亡危機

記憶體晶片供不應求的效應持續顯現，蘋果宣布部分產品漲價、微軟也調高Xbox遊戲機售價。ＣＮＢＣ指出，記憶體短缺已成為小型電子產品製造商的「存亡危機」，華爾街日報（ＷＳＪ）更分析記憶體晶片製造商賺取龐大獲利的背後，是犧牲幾乎所有人的利益，這種模式可能難以為繼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。