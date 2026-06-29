全民股市熱？央大6月消費者信心上揚 未來半年投資股票上升最多

中央大學台灣經濟發展研究中心29日發布6月消費者信心指數(CCI)總指數為65.05點，較上個月上升2.97點，六大指標全面上升。其中，上升幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，較上月上升幅度7.84點。

中央大學台灣經濟發展研究中心發布消費者信心指數(CCI)，包物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股票時機、購買耐久性財。調查顯示，6月六項指標全面上升。

央大台經中心指出，6月上升幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，6月調查為29.9點，較上個月調查結果上升幅度7.84點。 上升幅度第二的指標為「未來半年物價水準」，本月調查為35.83點，較上個月調查結果上升幅度3.06點。上升幅度第三的指標為「未來半年購買耐久性財」，本月調查為93.55點，較上個月調查結果上升幅度1.87點。

上升幅度第四的指標為「未來半年就業機會」，本月調查為72.46點，較上個月調查結果上升幅度1.76點。上升幅度第五的指標為「未來半年家庭經濟狀況」，本月調查為77.7點，較上個月調查結果上升幅度1.68點。上升幅度最少的指標為「未來半年國內經濟景氣」，本月調查為80.87點，較上個月調查結果上升幅度1.61點。從絕對水準來看，六項指標偏向悲觀。

在「購買房地產時機」指標部分，央大台經中心指出，本月調查結果為90.35點，與上月的調查結果相較上升1.84點。「目前健康狀況」指標部分，本月調查結果為86.82點，較上月的調查結果上升1.9點。「預期健康狀況」指標部分，本月調查結果為81.86點，與上個月的調查結果相較上升1.85點。

消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為2026年6月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問3,341位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。

在台灣能源安全指標(TESI)方面，2026年第1季台灣能源安全指標為69.1點，較2025年第4季（70.4）減少1.3點、相較去年同季（60.8）增加8.3點。