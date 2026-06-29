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ECFA簽署16週年 產經人士：與中綁定越深代價越慘

中央社／ 台北29日電

兩岸簽署ECFA今天屆滿16週年，產經人士指出，當年台灣、澳洲、南韓與義大利等國因誤信中國經濟體的強大，最後遭遇中國技術仿製、低價競爭、市場替代等產業重創；台灣在政黨輪替後透過經濟轉型遠離一中市場、重返世界，是各國眼前最經典的翻轉案例。

兩岸經濟合作架構協議（ECFA）2010年6月29日簽署，當時台灣政府希望藉由開拓中國市場，帶動國內產業發展。

產經人士說，2010年，ECFA簽訂後，讓台灣出口深度依靠中國，經濟成長低迷，直到政黨輪替後經濟轉型重返世界，台灣元氣才恢復並在全球經濟市場大放異彩。無獨有偶，當年同時期也有許多國家選擇相信中國，將經濟與中國深度綁定，各國也因為覺醒時間不同，付出截然不同代價。

產經人士表示，2010年代，澳洲受惠於中國龐大的礦產與農產需求，對中國出口占比持續攀升，至2020年中國占其出口市場30%以上。結果只因為澳洲政府呼籲獨立調查新冠肺炎病毒的起源，北京當局立刻祭出貿易報復，包含大麥關稅80.5%、葡萄酒關稅218%，受政治報復而影響出口的商品價值，高達每年200億澳元。

產經人士說，2015年12月，韓中自由貿易協定（FTA）正式生效，22個產業逾9成產品享有免關稅優惠，韓國各界對協議帶來的市場紅利寄予厚望。結果，南韓三星、LG等龍頭企業進入中國市場後，技術被仿製、市場被取代。甚至在2023年，對中貿易出現31年來首次逆差，全年逆差額高達180億美元。韓國經濟人協會（KERI）報告則指出，南韓的半導體、電氣電子、船舶、石油化學、生物健康等五大產業，在2030年前可能被中國超越。

產經人士表示，2019年，義大利不顧歐盟與美國的強烈反對，成為唯一加入中國所主導的「一帶一路」的G7成員國，本想藉由中國市場准入來填補基礎建設缺口、縮小長期貿易逆差；之後4年，義大利對中出口僅成長約26%，但中國對義大利的出口卻暴增，2022年對中貿易逆差甚至高達410億歐元，相較於簽署協議前幾乎翻倍；義大利於2023年底正式宣布退出一帶一路。

產經人士說，台灣與中國簽訂ECFA，澳洲遭受貿易脅迫、韓中簽署FTA、義大利加入一帶一路，都是領導人誤信中國經濟體的強大，想像背靠中國帶來經濟紅利，最後都遭遇中國技術仿製、低價競爭、市場替代等命運，對該國產業經濟重創。

產經人士表示，世上永遠不會有免費的午餐，從來沒有任何一紙來自威權集團的協議是真的讓利，能讓一個經濟體能夠持續成長的，是以自身實力在全球民主供應鏈中深耕。過去10年，遠離「一中市場」的台灣，就是各國眼前最經典的案例。

ECFA

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