怕錯過行情，更怕買在高點？投資人如何面對台股FOMO現象

市場天天都有新題材 為何投資人卻越來越焦慮？

AI熱潮已經延燒三年，台灣加權指數光是今年以來就飆漲到四萬點。面對今年台股漲勢明顯，讓平常沒投資的民眾都心癢癢！然而，想進場又擔心市場已經過熱，怎麼買，成了投資人的大哉問。

2026年以來，AI伺服器、機器人、自駕車、高速傳輸與邊緣運算等題材輪番成為市場焦點。加上每天都有新的熱門族群與市場話題，不少投資人擔心錯過下一波行情，卻也害怕追價後面臨波動風險。

無論是投資小白或是股市老司機，怕錯過行情，更怕買在高點？部分投資人會透過專業研究團隊的分析資源，作為投資決策參考，從短期熱門題材中辨識出長期趨勢，有助於投資人從長期角度觀察產業與市場變化。

施羅德研究團隊觀察，近年市場輪動速度明顯加快，從AI基礎建設到AI應用落地，從半導體供應鏈到智慧製造與機器人產業，市場焦點持續擴散。對投資人而言，當市場資訊量快速增加，與其追逐每一個熱門題材，不如化繁為簡，將投資決策交給專家，從產業競爭力、企業獲利能力及長期成長動能等基本面著手。

2026年台股持續受到市場資金青睞，加權指數大幅走揚，上漲與震盪都考驗投資人的判斷。 圖／台灣證券交易所 提供

AI浪潮從大型權值股擴散 中小型企業落地應用成為新焦點

當市場談論AI時，多數目光集中於大型科技權值股在技術研發上的獨到與領先。但從產業發展歷程來看，真正推動技術創新與應用落地的，往往也包含許多具備技術門檻與專業優勢的中小型企業。

舉例而言，隨著AI應用逐步從晶片與伺服器延伸至散熱、電源管理、自動化設備、機器人及智慧製造等領域，相關供應鏈的需求受到市場關注。若能掌握產業趨勢，就有機會參與產業升級帶來的需求成長。

除了分析財務數據，深入理解技術發展、供應鏈地位、市場競爭態勢及未來成長空間之外，投資最難的是能不能在波動裡做出適當的決定，因此更仰賴專業研究團隊長期追蹤並掌握投資步調。

以施羅德台灣樂活中小為例，便聚焦於具備技術競爭力、產業優勢與長期發展潛力的台灣企業，透過深入研究與選股機制，可作為布局相關產業的一種投資工具。

施羅德表示，AI產業發展已逐步從硬體建置走向應用擴散階段，未來市場關注焦點可能不再僅集中於少數大型企業，而是延伸至更多具備關鍵技術與產業地位的供應鏈廠商。

值得一提的是，施羅德長期深耕台股研究，參與機構法人委託之資產管理業務，截至目前管理之台股相關委託資產規模已逾千億元，並持續透過研究團隊追蹤產業與市場發展，作為投資研究的重要參考。

台股中小型基金績效表現比較(%)

資料僅供參考，不同期間績效表現可能有所差異，過去績效不代表未來績效。資料日期：2026/6/18 圖／MoneyDJ 提供

居高思危加上擔心地緣政治風險？資產配置思維受到重視

資產累積的關鍵除了掌握成長動能，還包含了投資期間多長，以及加碼的判斷。此外，面對全球利率政策變化、地緣政治風險以及景氣循環調整，不少投資人開始思考另一個問題：如果看好市場長期發展，但又不希望資產完全暴露在單一市場波動之下，是否有其他參與方式？

近年來，「資產配置」逐漸成為市場重要投資觀念之一。在市場波動加劇的環境下，投資人開始將投資目標區分為「核心配置」與「衛星配置」。透過不同資產類別搭配，在參與市場成長機會的同時，分散單一資產波動對投資組合帶來的影響。

若看好台灣產業創新與企業成長，中小型股票基金可協助參與潛在成長機會；若希望兼顧資產配置與風險管理需求，則可考慮透過股債平衡的多重資產策略進行布局。例如施羅德台美雙利多重資產，投資組合涵蓋台灣股票與美元投資等級債券等資產，透過股債配置概念，兼顧資產配置需求與風險分散需求。

事實顯示，市場永遠不缺熱門題材，但真正影響長期投資成果的，往往不是押中下一檔熱門股，而是能否建立適合自己的投資策略。

面對快速變化的市場環境，投資決策仍應回歸研究分析與資產配置思維。無論是聚焦台灣產業趨勢的施羅德台灣樂活中小，或採取股債配置策略的施羅德台美雙利多重資產，投資人皆應依自身投資目標、資金需求及風險承受能力審慎評估。

※免責聲明：基金投資有風險，基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人申購前應詳閱公開說明書，並依自身投資目標及風險承受能力審慎評估。