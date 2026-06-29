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中小企條例翻修 強化攬才

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

除透過《產業創新條例》助攻企業投資及研發，政院正積極研擬《中小微企業升級轉型發展條例》，將首度增設「人才延攬、培訓及留用」專章，經濟部將與勞動部共同研擬，除延攬高階研發人才外，也將協助中小微企業引進及留用外國中階技術人力與僑外生，解決缺工問題。

經濟部統計，台灣中小微企業占全體企業比重高達98.9%，承載全國近八成就業人口，是國內經濟發展重要支柱，產業面臨缺工挑戰，人才招募與留用是經營最大挑戰之一。

據悉，此次條例修法將強化育才、攬才。在培育本土人才方面，草案規劃增訂推動校園接軌合作機制，鼓勵中小微企業與在地學校、大專院校深化產學合作，透過實習及產學媒合，協助青年提早進入企業體系，畢業後可直接留任。此外為提升留才誘因，政府也將從租稅與資金面提供支持。

據了解，中小微企業升級轉型發展條例草案預計7月中旬完成預告，並於8月底前送交行政院審查，力拚下會期配合立法院開議後送交審議，為中小微企業建立更完善的人才支持體系。

近年推動中小微企業升級轉型執行成果，自去年上路截至今年5月，已輔導逾30.8萬家中小微企業，創造112億元實質產值，在最受企業關注的融資協助上，核貸金額逾2,600億元。

經濟部 勞動部 機制

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