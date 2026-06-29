產創投資抵減金額創新高 顯示台版晶片法減稅效果逐漸顯現

「台版晶片法」發威，財政部公布統計，去年核定《產業創新條例》投資抵減稅額達492億元，創新高，且遠超過往年水準，尤以電子零組件抵稅359億元占大宗，外界解讀，台版晶片法減稅效果已逐漸顯現。

財政部公布2025年財政統計年報，觀察產創條例投資抵減申請情況，去年核定件數共777件，合計研發支出約2,541億元，核定抵減稅額達492億元，包含實際減免當年度營所稅及未分配盈餘稅。

觀察往年產創條例投資抵減情形，2025年抵稅492億元，改寫新高紀錄，遠超過2024年的297億元、2023年的214億元，反映出產創條例為企業減稅，效果愈來愈顯著。

政府為獎勵民間投資、促進產業升級，先後推出《促進產業升級條例》與產創條例，分別以稅捐減免投資於研究發展支出金額在規定限度內抵減應納稅額方式促進發展。

財政部指出，促產條例雖已落日，但五年免稅期間自投資完成後可延遲至四年內開始適用，2025年仍有核定減免稅額9億元，再加上產創條例擴大投資抵減力道，及產創條例第10條之2（台版晶片法）發酵，放大減稅效果。

據統計，2025年核定產創條例研發投抵共777件，較前一年度減少八件。從縣市別來看，以台北市165件最多，新北市居次、有150件，桃園市以104件排名第三，新竹市則以82件排名第四。以研發支出來看，2025年2,541億元，也較前一年度減少。

以行業別觀察，電子零組件製造業仍是製造業中最重要的研發火車頭，去年核定214件、核定研發支出1,837億元，抵稅359億元，為各行業之冠。

電腦、電子產品及光學製品製造業則是以103件居次、研發支出266億元、核定抵減稅額76億元；建築、工程服務及技術檢測、分析服務業抵稅金額排名第三，核定32件、研發支出223億元、核定抵減稅額31億元。