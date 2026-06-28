內政部：通過803筆公地放領 184筆已由農民取得

內政部今天表示，已審議通過公地放領5批土地，共達803筆、162公頃，農民只要完成申請承領、現場調查及繳清地價3步驟，即可取得所有權。截至目前已有184筆、約35公頃土地由農民取得土地所有權。

內政部今天透過新聞稿表示，繼宜蘭大南澳及彰化溪州公告放領後，內政部公地放領審議會5月22日及6月17日再通過放領2批國有土地，共225筆、47公頃，分布於宜蘭、苗栗等10縣市。

內政部說，自總統賴清德民國114年11月21日宣布重啟公地放領政策以來，在相關部會及縣市政府共同趕辦下，已審議通過放領5批土地，共803筆、162公頃，其中3批土地已由縣市政府公告，並通知承租農民申請承領。截至目前共有184筆，約35公頃土地已由農民完成地價繳納，順利取得土地所有權。

內政部提醒，農民申請承領須完成3步驟。首先，國有財產署會造冊送請縣市政府公告並通知承租農民申請，農民收到縣市政府放領通知後，須在1年內向縣市政府提出承領，逾期視同放棄承領權。

內政部說，第2，縣市政府受理申請後，將排定時間進行現場調查，確認承租農民身分、承領土地範圍，現況是否作農業使用，以及有無界址糾紛等。如果農民無法親自到場，可出具委託書委託他人辦理。

內政部指出，第3，完成現場調查後，農民需繳納地價。依現行規定，放領地價按該土地於民國79年公告土地現值，加計物價指數調整後計算，承租農民接獲縣市政府繳款通知後，可選擇一次繳清地價快速移轉取得土地所有權，或分15年、每年2期共30期繳納，待繳清地價後就能移轉取得所有權。

內政部表示，為協助承租農民順利申請，已請縣市政府適時召開現地說明會，向農民說明申請承領流程及注意事項。同時提醒承領農民取得所有權後，須維持農作使用，5年內不得移轉及變更使用，以確保放領農地永續傳承。