RSA拚鬆綁防外商挖角 限制員工權利新股聚焦

高科技業界呼籲鬆綁RSA（限制員工權利新股），盼在全球科技爭奪戰中，能爭取更多人才。民進黨立委邱志偉26日與經濟部、金管會開會，討論傾向不修法，由相關單位修正行政命令即可。他解釋，修改相關行政命令可加快修改制度。

邱志偉表示，台灣企業想要留才攬才，政府一定要在制度上配合。如果NVIDIA等美商科技巨頭有RSU（限制型股票單位）制度，但台灣沒有這個制度，那人才留不住，就會被挖走。培養人才不容易，在這種情況之下，他和相關部會考慮，是不是能夠參考外商的RSU持股制度。

他指出，如果台灣RSA能優化，給出和RSU相仿的條件，就可供高科技業人才選擇。當制度不一致時，外商制度相對比較好，人才就會往那邊流動；如果台灣企業和外商制度給的條件都一樣，那雙方就拚公司實力來搶才。