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AI加持 6月PMI估連九月擴張

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
中經院預計7月1日公布6月最新數據，製造業PMI能否延續AI產業帶動的成長動能，續寫連九月擴張紀錄，成為市場關注焦點。 聯合報系資料照
中經院預計7月1日公布6月最新數據，製造業PMI能否延續AI產業帶動的成長動能，續寫連九月擴張紀錄，成為市場關注焦點。 聯合報系資料照

AI熱潮持續帶動產業動能，5月製造業採購經理人指數（PMI）來到61.4，連續八個月站穩擴張區間，更寫下2021年9月來最快增速。中經院預計7月1日公布6月最新數據，製造業PMI能否延續AI產業帶動的成長動能，續寫連九月擴張紀錄，成為市場關注焦點。

從細項指標觀察，製造業新增訂單指數已連八個月維持擴張，對未來半年展望也連續六個月位於擴張區間。中經院分析，除TPU、GPU拉貨效應與記憶體漲價潮延續外，AI與特殊應用積體電路（ASIC）需求升溫，半導體供應鏈中的IP、IC設計需求接棒發力，成為推升製造業景氣的重要支撐。

不過，在景氣熱絡之際，也浮現警訊。5月製造業客戶存貨指數重返擴張區間，為2022年11月以來，首次出現客戶存貨高於實際需求的情況。市場擔憂，部分企業可能存在提前拉貨或重複下單現象，若終端需求未能同步跟上，後續恐面臨訂單修正與庫存去化壓力，進而影響景氣擴張力道，因此被視為值得觀察的領先指標。

另一方面，產業間景氣表現仍呈現明顯分化。5月化學暨生技醫療產業新增訂單與生產指數轉為緊縮，顯示部分傳統產業仍維持保守態度。專家指出，目前庫存問題主要集中於特定產業，不能直接解讀為整體需求反轉。電子暨光學產業在AI需求支撐下，訂單動能依舊強勁；反觀化學產業出現庫存修正狀況，則是反映先前因擔憂缺料與油價波動，所出現的提前拉貨潮。

中研院經濟所研究員簡錦漢分析，當前AI硬體需求強勁，讓各項經濟數據亮眼，這波由AI供應鏈領軍的榮景，支撐製造業PMI持續擴張，也外溢至非製造業，帶動非製造業經理人指數維持高點。

中經院

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