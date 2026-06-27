「2026職人祭」職人工具展登場 產學連結與創業對談新平台

職人工具盛典「2026 職人祭 電動工具暨五金工具特展」今天在台北松山文創園區 2 號、3 號倉庫正式開幕，吸引數千名職人、工匠、工具愛好者與親子家庭共襄盛舉。

電動工具暨五金工具特展邀請勞動部職業安全衛生署署長林毓堂、立委沈伯洋、吳沛憶、議員許淑華、財團法人資訊工業策進會組長蘇怡文、延伸事業集團創辦人黃九龍、台灣婚禮產業聯盟發展協會理事長程鼎森、臺灣活動行銷文化觀光產業聯合總會總會長謝尊宇等，共同為「職人文化」與「勞動尊嚴」的重要性發聲，一同傾聽百工聲音為職人們加油打氣。

「職人祭」是提升工人職業形象與勞工安全的盛大活動，現場推出勞工安全論壇、企業互動交流區、產品首發會等內容，茂可執行長王安國表示：「職人祭」是每年一度專屬於我們職人夥伴的年度盛典。從第一屆走到今天，我們的初衷始終如一：那就是全力推動各工種的技術傳承並協助大家掌握最新型的機具與工具設備，達到知識的與時俱進。2026職人祭今年共集結超過 30 家品牌參展，包含美沃奇（Milwaukee）、台灣牧田（makita）、HiKOKI、BOSCH、METABO、DUROFIX、霸士BEX、裕隆集團等職人工具大廠、商用車品牌與通路，展出最新機種、限量配套與現場優惠。

職人祭不僅是一場展覽或嘉年華，更期望成為產學連結與創業對談的嶄新平台。在臺北市政府教育局的指導下，此屆活動特別攜手臺北市立木柵高工與臺北市立南港高工，於現場設立學生作品展示專區，展出兩校學生的實作成果與職人技藝，讓民眾一窺技職教育的紮實成果，也展現青年職人的潛力與創造力。透過產業與校園面對面的交流，職人祭落實技術、商業、人脈的多方連結，讓技職學子有機會與業界互動、拓展視野、啟動未來，為下一代職人打下厚實根基。

職人祭邀請多組重量級嘉賓登台，啦啦隊與女團接力開炸，將現場熱度全面引爆，包括新北國王啦啦隊（NEW TAIPEI QUEENS）、選秀節目「未來少女」冠軍隊伍ELL&s、台灣新世代女子團體TOH（The Only Hope）、女子偶像團體「心動女孩」替職人們盡興應援，不只如此，「職人挑戰區」更設計了寓教於樂的「勞安快問快答」，讓你不只來逛展，更是滿載而歸。