AI改寫台灣價值 大型投顧稱不只看出貨量：要看台廠「定價權」新時代

國內大型投顧指出，台灣的經濟表現最近出現了一個非常奇特的現象，今年5月份的台灣出口年增率衝高到51.7％，看起來非常亮眼，但奇怪的是，同時間工廠實質動工的「製造業生產年增率」卻反而從之前的16％降到12.7％。表面上看，這好像只是工廠生產暫時跟不上出口訂單的短期落差，但本土大型法人在報告中指出，這其實是一個重大訊號，代表AI對台灣經濟的拉動模式已經發生本質上的大改變——台灣現在不只是貨賣得更多，更關鍵的是，產品開始賣得更貴了。

出口額與生產量脫鉤 AI拉動模式轉變

本土大型投顧表示，用統計學的「結構斷點檢定」證實，這個變化絕對不是單月的曇花一現。數據顯示，在2024年4月AI循環剛啟動時，兩者的連動關係就已經斷開了，以前出口每增加一個百分點，製造業實體生產就會跟著同步增加約0.52個百分點；但現在，出口增加一個百分點，製造業實體生產卻只增加0.20個百分點，帶動的倍數明顯縮水。到了2025年7月，這種「出口金額飆得飛快，但工廠實體產量沒有等比例放大」的脫鉤現象變得更加明顯。

兩者的差距從過去的0.5個百分點直接暴增到25個百分點。這不是因為AI需求熄火，而是因為不能再單純用「產量」這種傳統指標來衡量台灣的經濟。

如果把出口金額拆開成「產量（Q）」和「價格（P）」來看，事情就變得很清楚。在2025年初的時候，台灣的AI伺服器和半導體出貨量確實進入了第一階段的「量增」高速成長；但是到了2025年底，台灣產品的「出口單價」也開始一路轉強，正式進入第二階段的「量價齊揚」。以今年5月為例，在整體的出口成長裡，光是「價格變貴」所貢獻的成長動能就超過了四成；這說明台灣科技業已經擺脫了過去只能靠衝產量賺取微薄利潤的宿命。

AI景氣不同以往 台廠不再只拚產量

這也是這次AI景氣跟2000年前後PC、筆電時代最大的不同。以前台灣廠商雖然也是全球科技製造的核心，但基本上是在品牌大廠和通路商主導的「買方市場」裡求生存。當時台灣廠商唯一的看家本領，就是把產品做得更快、更便宜、更有效率，出貨量雖然很大，但價格卻一直面臨被砍價的壓力。可是現在AI時代完全反過來了，這次是微軟、亞馬遜這些國際雲端巨頭（CSP）捧著大筆資金急著要擴建算力，但在產能有限、技術整合困難又急著要交貨的情況下，市場的「定價權」自然而然轉移到了掌握關鍵瓶頸能力的台灣廠商手上。

因此，國內大型投顧法人提醒投資人，未來在檢驗台灣上市櫃公司的投資價值時，不能再像過去一樣只關心「出貨量規劃（Q）」；當產品的「產量」和「單價」同時在往上衝的時候，台灣就不再只是個被動接單的代工受惠者，而是開始享受技術紅利與定價權的「價值捕捉者」。台灣的價值已經隨著AI從量變升級為質變，投資市場對於台灣科技業的評價與眼光，自然也需要全面重新向上定位。