快訊

美軍公開最新空襲畫面！范斯警告伊朗：有意見打電話 否則以暴制暴

44歲摔角名將喬．多林腦癌病逝！曾奪全日本最高榮譽、效力WWE

千萬YouTuber重返光華商場當店員！爆紅店家卻嘆「今年恐是最後一年」

聽新聞
0:00 / 0:00

經濟部攜手產業參與 EUROBIKE 2026 前進歐洲拓展全球商機

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

全球最大自行車展覽EUROBIKE 2026於6月24日至27日在德國舉行。經濟部27日表示，本屆展會共吸引來自43國廠商參展，其中臺灣共有130家企業參與，展現臺灣自行車產業在全球供應鏈中的重要地位。經濟部江文若政務次長特別參與本次展會，逐一拜訪我國參展廠商，實地瞭解自行車業者之產品技術成果及參展效益。

經濟部說明，臺灣自行車產業憑藉完整供應鏈、高品質製造及創新研發實力，長期深受國際市場肯定，並與歐洲自行車產業建立緊密合作關係。本屆EUROBIKE以「運動」、「生活風格」及「日常移動」為三大核心主題，聚焦自行車產業朝高性能騎乘、智慧移動及綠色運輸發展趨勢，臺灣業者亦積極投入電動輔助自行車、智慧騎乘技術及低碳材料開發，充分展現我國產業因應全球市場需求的創新實力。

經濟部技術司於展覽期間設置「台灣主題館」，展示智慧騎乘、前瞻檢測及循環材料等創新成果，包括結合AI影像辨識技術的智慧電輔自行車、產品開發至國際法規驗證的一站式檢測服務、因應歐盟法規需求建置的電池護照平台，以及應用再生鋁材開發之自行車產品，充分展現我國自行車產業在智慧科技、產品驗證、國際法規接軌及永續發展領域的創新能量，獲得國際買主及產業人士高度關注。

經濟部強調，為協助我國自行車產業持續開拓海外市場，經濟部本年已加碼投入資源協助自行車相關公協會及企業擴大海外參展規模，公協會參展補助提高2倍，個別廠商海外參展補助金額提升至原有額度3倍，降低業者參展成本，積極爭取國際訂單。此外，貿易署亦協助業者布建海外銷售通路，並推動「買主直達」方案，邀請海外買主來臺訪廠及洽談採購，加速商機媒合與落地。

經濟部表示，未來將持續透過國際展覽、買主媒合及海外拓銷等措施，深化臺歐產業合作，協助業者掌握市場趨勢及國際商機，並秉持「立足臺灣、布局全球、行銷全世界」政策方向，攜手全球夥伴打造創新、智慧、永續且具韌性的自行車產業生態系。

歐洲 經濟部 自行車

延伸閱讀

中台灣年度車壇盛事「2026 TAS台中國際新車大展」重磅登場

台南國際芒果節開幕 黃偉哲：將外銷英國推進歐洲市場

今年上半年創新板法說會 12家公司輪番上陣成功秀業績

歐銀綠色城市市長大會 台灣產官學界組團出席展實力

相關新聞

內政部擬調非都市土地開發許可審查費 5公頃以下平地漲為14.5萬

內政部近日預告修正「非都市土地開發許可審查收費標準」，針對現行非都市土地開發案件的審查費基準全面檢討。考量國土計畫法相關土地使用管制制度尚未全面實施，現行案件仍依「區域計畫法」辦理，進而反映行政人力與作業成本變動，優化審查費收取級距。以申請面積5公頃以下為例，平地審查費從舊制2萬至5萬元，調整為14.5萬。

經濟部攜手產業參與 EUROBIKE 2026 前進歐洲拓展全球商機

全球最大自行車展覽EUROBIKE 2026於6月24日至27日在德國舉行。經濟部27日表示，本屆展會共吸引來自43國廠商參展，其中臺灣共有130家企業參與，展現臺灣自行車產業在全球供應鏈中的重要地位。經濟部江文若政務次長特別參與本次展會，逐一拜訪我國參展廠商，實地瞭解自行車業者之產品技術成果及參展效益。

楊珍妮去留受關注 卓榮泰：兼顧友善職場與國際談判、下周決定

行政院長卓榮泰27日前往屏東、高雄視察豪雨造成的淹水及退水情形，並關心東港溪、典寶溪水利工程及農損狀況。針對外界關注政務委員楊珍妮涉及職場霸凌案後續去留問題，卓榮泰表示，行政院尊重安全及衛生防護委員會的調查結果，將利用這一、兩天時間再次詳閱調查報告內容，並進行全面思考，預計下周立即做出必要處置。

台灣參與美國「矽盛世峰會」 強化 AI、半導體及關鍵礦物合作

美國國務院於2026年6月25日至26日舉辦「矽盛世峰會」（Pax Silica Summit），邀集理念相近夥伴，共同討論關鍵戰略產業供應鏈韌性與安全等議題。我國由數位發展部政務次長侯宜秀、國際合作發展基金會秘書長黃玉霖及工業技術研究院經理廖鎔榆代表與會，並與各國代表就強化可信賴的人工智慧（AI）供應鏈、擴大投資與創新，以及深化關鍵礦物、能源、半導體及算力基礎設施等領域合作，充分交換意見。

國泰金郭明鑑兼職爭議大轉折 為何蔡宏圖出面「懇談」

國泰金控旗下的國泰世華銀行董事長郭明鑑兼職爭議延燒迄今，一夜之間出現重大轉折。國泰金6月26日發布，郭明鑑一口氣辭去國泰世華銀行董事長、董事以及國泰世華銀行文教基金會董事等多項職務，聲明中並指出經過大股東同時也是金控董事長蔡宏圖和郭明鑑「懇談」之後，郭將辭去在國泰金控體系內所有的董事職務。令外界好奇蔡宏圖出手的壓力是什麼？

AI加持 景氣燈號連六紅

國發會發布五月景氣燈號，亮出連續第六顆紅燈，綜合判斷分數為卅九分，則較上月減少一分。經濟發展處處長陳美菊表示，國內經濟仍維持穩健，審慎樂觀看待。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。