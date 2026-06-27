經濟部攜手產業參與 EUROBIKE 2026 前進歐洲拓展全球商機

全球最大自行車展覽EUROBIKE 2026於6月24日至27日在德國舉行。經濟部27日表示，本屆展會共吸引來自43國廠商參展，其中臺灣共有130家企業參與，展現臺灣自行車產業在全球供應鏈中的重要地位。經濟部江文若政務次長特別參與本次展會，逐一拜訪我國參展廠商，實地瞭解自行車業者之產品技術成果及參展效益。

經濟部說明，臺灣自行車產業憑藉完整供應鏈、高品質製造及創新研發實力，長期深受國際市場肯定，並與歐洲自行車產業建立緊密合作關係。本屆EUROBIKE以「運動」、「生活風格」及「日常移動」為三大核心主題，聚焦自行車產業朝高性能騎乘、智慧移動及綠色運輸發展趨勢，臺灣業者亦積極投入電動輔助自行車、智慧騎乘技術及低碳材料開發，充分展現我國產業因應全球市場需求的創新實力。

經濟部技術司於展覽期間設置「台灣主題館」，展示智慧騎乘、前瞻檢測及循環材料等創新成果，包括結合AI影像辨識技術的智慧電輔自行車、產品開發至國際法規驗證的一站式檢測服務、因應歐盟法規需求建置的電池護照平台，以及應用再生鋁材開發之自行車產品，充分展現我國自行車產業在智慧科技、產品驗證、國際法規接軌及永續發展領域的創新能量，獲得國際買主及產業人士高度關注。

經濟部強調，為協助我國自行車產業持續開拓海外市場，經濟部本年已加碼投入資源協助自行車相關公協會及企業擴大海外參展規模，公協會參展補助提高2倍，個別廠商海外參展補助金額提升至原有額度3倍，降低業者參展成本，積極爭取國際訂單。此外，貿易署亦協助業者布建海外銷售通路，並推動「買主直達」方案，邀請海外買主來臺訪廠及洽談採購，加速商機媒合與落地。

經濟部表示，未來將持續透過國際展覽、買主媒合及海外拓銷等措施，深化臺歐產業合作，協助業者掌握市場趨勢及國際商機，並秉持「立足臺灣、布局全球、行銷全世界」政策方向，攜手全球夥伴打造創新、智慧、永續且具韌性的自行車產業生態系。