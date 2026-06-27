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台灣參與美國「矽盛世峰會」 強化 AI、半導體及關鍵礦物合作

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

美國國務院於2026年6月25日至26日舉辦「矽盛世峰會」（Pax Silica Summit），邀集理念相近夥伴，共同討論關鍵戰略產業供應鏈韌性與安全等議題。我國由數位發展部政務次長侯宜秀、國際合作發展基金會秘書長黃玉霖及工業技術研究院經理廖鎔榆代表與會，並與各國代表就強化可信賴的人工智慧（AI）供應鏈、擴大投資與創新，以及深化關鍵礦物、能源、半導體及算力基礎設施等領域合作，充分交換意見。

外交部表示，侯宜秀應美方邀請，於會中分享台灣政府及產業在促進產業創新方面的經驗與成果，展現台灣在全球AI供應鏈中不可或缺的關鍵角色，也與美方多次重申，台灣是美國及全球高科技發展的重要共生夥伴，雙方立場高度一致。

外交部指出，樂見美國持續與台灣及其他區域夥伴深化經濟安全領域合作。台美雙方已於今年1月下旬完成第六次「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）正式會議，針對強化經濟安全、建構安全供應鏈等議題深入交換意見，並共同簽署「矽盛世宣言」及「台美經濟安全合作聯合聲明」。

外交部強調，未來將持續透過EPPD等雙邊對話機制及「矽盛世」倡議框架，與美國及其他重要夥伴攜手建構安全且具韌性的高科技供應鏈，並借重台灣世界級製造實力與成熟的供應鏈整合能力，進一步提升台灣產業的國際影響力，拓展台灣的國際參與空間。

美國 黃玉霖 能源

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