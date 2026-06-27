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四部燃氣新機組 將上線

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

台電昨（26）日表示，台電積極推動燃氣機組建設，已規劃四部新機組（合計520萬瓩）陸續上線；因5月28日用電負載已創新高，台電上修今年日尖峰負載約4,294萬瓩、夜尖峰約3,917萬瓩，台電目標以確保今年夏季日尖峰備轉容量率約10%、夜尖峰約7%。

台電說明今年上線四部機組進度。台中新1號機已進入滿載測試階段，台中新2號機及興達新3號機亦陸續併網試運轉，合計裝置容量390萬瓩，將於今夏投入供電；興達新2號機則將於年底前加入供電行列，搭配抽蓄水力、儲能系統及需求面管理等多元調度手段，確保供電無虞，支持民生產業發展與城市競爭力。

台電 台中 興達

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