聽新聞
0:00 / 0:00
四部燃氣新機組 將上線
台電昨（26）日表示，台電積極推動燃氣機組建設，已規劃四部新機組（合計520萬瓩）陸續上線；因5月28日用電負載已創新高，台電上修今年日尖峰負載約4,294萬瓩、夜尖峰約3,917萬瓩，台電目標以確保今年夏季日尖峰備轉容量率約10%、夜尖峰約7%。
台電說明今年上線四部機組進度。台中新1號機已進入滿載測試階段，台中新2號機及興達新3號機亦陸續併網試運轉，合計裝置容量390萬瓩，將於今夏投入供電；興達新2號機則將於年底前加入供電行列，搭配抽蓄水力、儲能系統及需求面管理等多元調度手段，確保供電無虞，支持民生產業發展與城市競爭力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。