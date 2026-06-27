四部燃氣新機組 將上線

台電昨日召開股東常會，由於台電去年終止連三年虧損、單年度轉虧為盈，卻未配息，這也讓小股東今年再度拉起布條抗議台電沒發股利；小股東也關心核四封存問題，並表示日、韓、德等國都重新考慮或重啟核電；台電回應，核能是國家重大建設，台電無權自行決定核四的停建或續建。

2026-06-27 00:00