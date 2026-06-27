台電4月底累虧3,619億 前四月虧損達90億

台電昨（26）日表示，中東戰爭影響，中油調升氣價，台電今年前四月虧損達90億元，隨著美伊和平協議簽署，加上6月進入夏月電價有助台電虧損收斂，台電目標是希望控制在280億元虧損，但仍要關注中東局勢與中油是否調降氣價。

台電昨日下午舉行股東常會，截至今年4月底台電最新累虧約3,619億元，已連續21年未發放股利，但每年紀念品會發放毛巾、襪子等實用商品。台電考量彈性及使用效率，以及回饋股東與經費考量，首度改發超商禮券100元。

台電發言人黃美蓮會前受訪表示，今年1至4月虧損約90億元，主要是受中東戰事影響，尤其4、5月中油調漲氣價，推升台電發電成本。今年全年是否能如行政院編列虧損280億元內，仍要看燃料價格變動，目前美伊已有初步的和平協議，台電關注國際燃料價格是否回穩，且若中油調降氣價等，虧損可望收斂。

台電昨日股東常會由董事長曾文生主持，並由總經理郭天合向股東說明2025年營業報告，會中亦報告台電去年度公司債發行情形，並針對去年度財務報告、營業報告書及虧損撥補案進行承認。小股東砲轟，「台電沒有盈餘，也是虧損；有盈餘，也是虧損」，質問台電什麼時候會有盈餘？21年沒有盈餘，何時收歸國營？

台電表示，受惠於國際燃料價格回穩及各項強化財務營運作為，去年轉虧為盈，稅前盈餘756億元，終止連三年虧損，756億元也直接打掉虧損，但至去年底累積虧損仍達3,511億元；截至今年4月底累虧仍有3,619億元。在行政院與財政部協調並提供專案融資，台電已獲3,000億元額度，可作為財務改善資源。

台電表示，去年隨國際燃料價格回穩、電價調整，及持續強化燃料採購管理，並透過房地活化、轉投資事業等方式開源節流，台電去年收入總額9,726億元、支出8,970億元，稅前淨利756億元，減除所得稅費用後，稅後淨利為746億元；至去年底累積虧損3,511億元。