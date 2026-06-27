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景氣領先指標持續向上

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

AI、半導體景氣強強滾。國發會昨（26）日指出，景氣對策信號連六紅，景氣領先指標連十升，累計上升幅度達5.05%。國發會經濟發展處長陳美菊指出，今年前五月我實質半導體設備進口表現突出。

國發會指出，5月領先指標不含趨勢指數為103.81，較上月上升0.55%，代表景氣還會向上。而且，已呈連十個月上升，累計上升幅度達5.05%。

領先指數的七個構成項目經去除長期趨勢後，其中五項較上月上升，分別為：股價指數、實質半導體設備進口值、實質貨幣總計數M1B、製造業營業氣候測驗點、外銷訂單動向指數；其餘兩項較上月下滑，分別為：建築物開工樓地板面積、工業及服務業受僱員工淨進入率。

陳美菊針對「實質半導體設備進口值」分析，今年前五月我進口半導體設備月平均為1,241億元，高於去年月平均1,041億元，顯示半導體擴產更積極。

至於同時指標，國發會指出，不含趨勢指數為108.11，較上月上升1.00%；並呈連九個月上升，累計上升幅度6.83%。在其構成項目中，陳美菊指出，零售餐飲業營業額皆呈連四月上升、批發業營業額呈16個月上升，都因半導體、AI景氣衍生受惠。

國發會分析，整體來說，受惠國際雲端服務商調升資本支出，AI應用延伸至代理式、邊緣與實體AI領域，以及AI新伺服器規格升級，將持續挹注出口。

國發會 半導體 經濟發展

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