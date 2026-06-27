5月景氣熱絡 燈號連六紅 整體仍是「溫和成長」

景氣紅通通。國發會昨（26）日發布5月景氣對策信號綜合判斷分數為39分，較4月上修值40分減少1分，燈號續呈紅燈，為連續第六個月亮出紅燈。

國發會經濟發展處長陳美菊表示，台灣投資、訂單持續成長，惟去年下半年基期已高，主計總處預測下半年經濟成長率為6.9%，低於上半年，她表示，因此下半年景氣對策信號有可能跌到「黃紅燈」，但整體景氣仍是「溫和成長」。

近一年景氣燈號

國發會指出，在九項構成項目中，貨幣總計數M1B轉為黃紅燈，增加1分，由綠燈升黃紅燈；工業及服務業加班工時轉為綠燈、製造業銷售量指數則轉呈黃紅燈，各減少1分；其餘六項燈號維持不變。

陳美菊表示，貨幣總計數M1B從綠燈升至黃紅燈，主因是股市交易熱絡，5月每日成交量達1.3兆、證券劃撥存款餘額攀至4.5兆元的新高水準，加上AI火熱，投資增加，授信需求升溫，放款與投資增加顯著推升M1B成長率。

至於減分項目，陳美菊表示，去年5月正逢美國對等關稅暫緩實施，出現一波拉貨潮，加班工時及製造業銷售量墊高基期，導致兩項指標燈號轉弱。

陳美菊分析，全球雲端服務供應商（CSP）續擴大資本支出，帶動台灣出口、投資暢旺；另外，經濟部認為全年外銷訂單金額有機會挑戰1兆美元，都是正面訊號。

景氣對策信號連六月亮紅燈，根據國發會資料，過去最長紅燈出現在COVID-19疫情過後，2021年2月至10月的「連九紅」。外界關注，這波AI浪潮是否景氣燈號會超越前次紀錄。

展望下半年，陳美菊表示，台灣投資、訂單表現皆不錯，惟去年下半年基期墊高，將抑制成長率，進而影響景氣燈號表現，不排除從紅燈退至黃紅燈，但整體來看，經濟依舊溫和成長，對前景審慎樂觀。根據主計總處預測，今年下半年經濟成長率為6.9%，低於上半年，但整體仍是「溫和成長」。

國發會表示，近期主要機構多上修我國今年經濟成長率預測，惟美伊談判進展、主要國家通膨及貨幣政策走向、美國關稅政策後續發展等影響，仍須密切關注。