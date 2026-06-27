AI加持 景氣燈號連六紅

國發會發布五月景氣燈號，亮出連續第六顆紅燈，綜合判斷分數為卅九分，則較上月減少一分。經濟發展處處長陳美菊表示，國內經濟仍維持穩健，審慎樂觀看待。

陳美菊表示，領先指標上升主要是因為半導體設備進口值帶動，今年前五月平均進口值一二四一億元，高於去年同期，且外銷訂單表現也亮眼，反映半導體需求增加也帶動其他產業；內需方面，零售、餐飲已連續四個月成長，批發連續十六個月成長。

對於紅燈是否可以延續到下半年甚至年底，陳美菊表示，目前投資、出口方面表現不錯，但央行等單位預估下半年經濟成長可能趨緩約在百分之六，加上去年有基期較高的因素，燈號有可能有變化，而即便降回黃紅燈，整體經濟應是溫和成長。

展望未來，陳美菊表示，受惠國際雲端服務商調升資本支出，將持續挹注出口。近期主要機構多上修我國今年經濟成長率預測，惟美伊談判進展、主要國家通膨及貨幣政策走向、美國關稅政策後續發展等影響，仍須密切關注。