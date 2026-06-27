郭明鑑辭國泰世華董座等3職

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
郭明鑑起請辭國泰金董事、國泰世華銀行董事暨董事長，以及國泰私募股權公司董事職務。圖／國泰金控提供
郭明鑑起請辭國泰金董事、國泰世華銀行董事暨董事長，以及國泰私募股權公司董事職務。圖／國泰金控提供

國泰金控董事、國泰世華銀行董事長郭明鑑請辭。國泰金發布聲明表示，郭明鑑因近日兼職引發社會不同意見，為避免造成不良觀感並影響公司聲譽，即日起請辭國泰金董事、國泰世華銀行董事暨董事長，以及國泰私募股權公司董事職務。

郭明鑑近期因兼職爭議捲入國泰投信利害關係人交易風波。郭明鑑原同時擔任國泰投信董事，並兼任世芯｜ＫＹ獨立董事，使世芯｜ＫＹ成為國泰投信利害關係公司；不過，國泰投信旗下全權委託帳戶及八檔基金仍涉及買賣世芯｜ＫＹ，衍生基金淨值重算及受益人補償問題。

國泰投信先前說明，八檔基金補償金總計約新台幣四點九億元，受益人人數約五萬五百人。國泰投信也表示，已就郭明鑑任職期間兼任董事或獨立董事的國內外公司，清查各檔主動式基金及全權委託帳戶，除本次事件外，其餘均符合公司規範。

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