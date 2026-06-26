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政院調查認定楊珍妮職場霸凌 勞動部60字回應

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
已辭世的行政院經貿談判辦公室前副總談判代表顏慧欣遭行政院政務委員楊珍妮（圖）職場霸凌。聯合報系資料照
已辭世的行政院經貿談判辦公室前副總談判代表顏慧欣遭行政院政務委員楊珍妮（圖）職場霸凌。聯合報系資料照

行政院經貿辦前副總談判代表顏慧欣傳生前遭職場排擠，行政院26日公布調查結果，認定經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮構成職場霸凌。對此，勞動部夜間回應，勞動部會持續針對職場霸凌實務樣態滾動檢討，以及精進職場霸凌防治指導手冊，以協助雇主與勞工避免職場霸凌風險，打造友善職場。

行政院發言人李慧芝、副秘書長李國興及律師翁瑋今在行政院舉行「經貿辦職場霸凌案件說明」。顏慧欣生前擔任副總談判代表，參與美國對等關稅談判等事，去年因健康因素請假，今年初請辭後驟逝，後續傳出她曾在經貿辦遭遇楊珍妮職場排擠。

對於該案，行政院請外部委員展開調查，最長3個月的調查期限至明天為止；調查結果認定，楊珍妮涉職場霸凌。對此，外界關注，《職業安全衛生法》職場霸凌防治專章將於7月1日上路，雇主如何避免類似事件再次發生？

媒體也詢問，勞動部未來是否會將這類案例納入職場霸凌認定或指引示例，讓外界更清楚哪些管理行為已經跨越合理管理、構成職場霸凌？

勞動部夜間回應，勞動部會持續針對職場霸凌實務樣態滾動檢討，以及精進職場霸凌防治指導手冊，以協助雇主與勞工避免職場霸凌風險，打造友善職場。

楊珍妮 勞動部 職場霸凌

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