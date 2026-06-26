政院調查認定楊珍妮職場霸凌 勞動部60字回應

行政院經貿辦前副總談判代表顏慧欣傳生前遭職場排擠，行政院26日公布調查結果，認定經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮構成職場霸凌。對此，勞動部夜間回應，勞動部會持續針對職場霸凌實務樣態滾動檢討，以及精進職場霸凌防治指導手冊，以協助雇主與勞工避免職場霸凌風險，打造友善職場。

行政院發言人李慧芝、副秘書長李國興及律師翁瑋今在行政院舉行「經貿辦職場霸凌案件說明」。顏慧欣生前擔任副總談判代表，參與美國對等關稅談判等事，去年因健康因素請假，今年初請辭後驟逝，後續傳出她曾在經貿辦遭遇楊珍妮職場排擠。

對於該案，行政院請外部委員展開調查，最長3個月的調查期限至明天為止；調查結果認定，楊珍妮涉職場霸凌。對此，外界關注，《職業安全衛生法》職場霸凌防治專章將於7月1日上路，雇主如何避免類似事件再次發生？

媒體也詢問，勞動部未來是否會將這類案例納入職場霸凌認定或指引示例，讓外界更清楚哪些管理行為已經跨越合理管理、構成職場霸凌？

勞動部夜間回應，勞動部會持續針對職場霸凌實務樣態滾動檢討，以及精進職場霸凌防治指導手冊，以協助雇主與勞工避免職場霸凌風險，打造友善職場。