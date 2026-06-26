快訊

美股早盤／OpenAI傳延後掛牌 加劇科技股悲觀氛圍、費半重挫5%

東京也明顯搖晃！日本山梨縣發生規模5.6地震 最大震度6弱

北京第一高樓「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

聽新聞
0:00 / 0:00

景氣領先指標連十升 前五月實質半導體設備進口月平均金額超越去年

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
半導體示意圖。圖／AI生成
半導體示意圖。圖／AI生成

AI、半導體景氣強強滾。國發會26日指出，景氣對策信號連6紅，景氣領先指標連十升，累計上升幅度達5.05%。國發會經濟發展處長陳美菊指出，今年前5月我實質半導體設備進口表現突出。

國發會指出，5月領先指標不含趨勢指數為103.81，較上月上升0.55%，代表景氣還會向上。而且，已呈連10個月上升，累計上升幅度達5.05%。

領先指數的七個構成項目經去除長期趨勢後，其中五項較上月上升，分別為：股價指數、實質半導體設備進口值、實質貨幣總計數M1B、製造業營業氣候測驗點、外銷訂單動向指數；其餘2項較上月下滑，分別為：建築物開工樓地板面積、工業及服務業受僱員工淨進入率。

陳美菊針對「實質半導體設備進口值」分析，今年前5月我進口半導體設備月平均為新台幣1,241億元，高於去年月平均1,041億元，顯示半導體擴產更積極。另外，經濟部認為今年外銷訂單有機會破兆元，相關動向指數也大於50，表示半導體生產積極。

至於同時指標，國發會指出，不含趨勢指數為108.11，較上月上升1.00%；並呈連9個月上升，累計上升幅度6.83%。在其構成項目中，陳美菊指出，零售餐飲業營業額皆呈連4月上升、批發業營業額呈16個月上升，都因半導體、AI景氣衍生受惠。

國發會分析，整體來說，受惠國際雲端服務商調升資本支出，AI應用延伸至代理式、邊緣與實體AI領域，以及AI新伺服器規格升級，將持續挹注出口；投資方面，國內半導體及AI供應鏈擴大資本支出，加上國際大廠加碼來台投資，皆增添民間投資動能；消費方面，上市櫃公司獲利增加有利加薪及股利發放，加上股市創高之財富效果、娛樂賽事商機，以及政府國旅補助等措施，均有助民間消費成長。

半導體 國發會 經濟發展

延伸閱讀

歐元區景氣稍有好轉 6月綜合PMI升至49.5攀三個月高點

美國PCE通膨增溫！寫2023年4月來最大升幅 Fed今年內升息機率更高

台灣GDP「坐9望10」 00981A 成立以來績效220%、搭上有基之彈

台經院報告 製造業看景氣 審慎觀望

相關新聞

政院調查認定楊珍妮職場霸凌 勞動部60字回應

行政院經貿辦前副總談判代表顏慧欣傳生前遭職場排擠，行政院26日公布調查結果，認定經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮構成職場霸凌。對此，勞動部夜間回應，勞動部會持續針對職場霸凌實務樣態滾動檢討，以及精進職場霸凌防治指導手冊，以協助雇主與勞工避免職場霸凌風險，打造友善職場。

景氣領先指標連十升 前五月實質半導體設備進口月平均金額超越去年

AI、半導體景氣強強滾。國發會26日指出，景氣對策信號連6紅，景氣領先指標連十升，累計上升幅度達5.05%。國發會經濟發展處長陳美菊指出，今年前5月我實質半導體設備進口表現突出。

楊珍妮駁職場霸凌認定 稱調查欠正當程序、盼進一步釐清真相

針對經貿談判辦公室（OTN）疑似職場霸凌案行政調查報告結果，政務委員楊珍妮表示，調查報告是基於少數人士的片面說法，欠缺正當程序，霸凌認定應以完整事實、客觀證據及行為是否符合構成要件為判斷基礎，希望能透過合法、合理程序進一步調查，釐清事實真相。

新制勞退、國民年金委託代操16億美元 遴選結果揭曉

勞動基金運用局26日完成新制勞工退休基金及國民年金保險基金2026年度第1次國外委任投資「全球被動債券型」受託機構遴選作業。此次遴選吸引知名國際資產管理機構積極踴躍參與，經嚴謹審查及多階段評選程序，擇優選出四家取得簽約資格之受託機構。

台電21年沒股利 股東建議買台積電 曾文生：好好經營讓兩個字多一個字

台電今日召開股東常會，承認114年財務報告及營業報告書、虧損撥補。114年稅前淨利756億元，稅後淨利746億元，終止連續3年虧損，累計虧損3511億元。台電小股東今年同樣拉布條抗議沒發股利，也有小股東建議台電去投資台積電，比較能賺錢，台電董事長曾文生回應，台電會自己好好經營，讓兩個字變多一個字。

政院公布顏慧欣案調查結果 楊珍妮涉職場霸凌、後續處置待定

行政院經貿談判辦公室前副總談判代表顏慧欣生前疑遭職場排擠，行政院26日公布外部委員調查結果指出，行政院政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮，持續以具冒犯性的負面方式，多次否定顏慧欣意見、打斷其發言，造成冒犯性的不友善工作環境，使顏慧欣身心承受巨大壓力，已構成職場霸凌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。