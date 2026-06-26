新制勞退、國民年金委託代操16億美元 遴選結果揭曉

勞動基金運用局26日完成新制勞工退休基金及國民年金保險基金2026年度第1次國外委任投資「全球被動債券型」受託機構遴選作業。此次遴選吸引知名國際資產管理機構積極踴躍參與，經嚴謹審查及多階段評選程序，擇優選出四家取得簽約資格之受託機構。

四家機構分別為：DWS International GmbH、Goldman Sachs Asset Management, L.P.、State Street Global Advisors Singapore Limited及UBS Asset Management (Singapore) Ltd【按公司名稱之第一個英文字母排序】。

其中新制勞工退休基金每家受託金額為3億美元，國民年金保險基金每家受託金額為1億美元，總委託金額共16億美元，委任期間五年。

此次委任案投資於全球債券市場，並以Bloomberg Global Aggregate Index ex CNY為參考指標，藉由被動型投資方式，期以相對較低成本參與全球債券市場，並強化基金整體資產配置之穩定性與風險分散效果，確保基金長期穩健收益。

勞動基金運用局表示，勞動基金及國民年金保險基金之資金運用一向秉持長期穩健收益原則，委任案規劃均考量各基金之規模成長、現金流量、資產配置現況與長期趨勢，以及國內外金融市場及經濟情勢等因素，多元分散投資於多種幣別與資產類型。

當金融市場出現波動時，透過資產及貨幣間相對價值的變化來分散風險，進而達到降低基金資產波動、穩定整體基金收益的效果。

此次委任案是依年度資產配置辦理之例行性資金運用，勞動基金運用局後續將辦理四家受託機構之委任投資契約簽署及帳戶開戶事宜，並持續密切關注國內外經濟金融情勢變化，適時辦理此次國外委任投資案的撥款事宜。