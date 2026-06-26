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小股東建議邀黃仁勳參觀核四 台電：主隨客便

中央社／ 台北26日電

台電今天召開2026年度股東常會，有小股東提到，核電被認為是最可靠電力來源，建議台電邀請科技先進參訪核四廠。台電董事長曾文生表示，有與輝達聯繫，台電態度為主隨客便，若黃仁勳要參觀電廠會做相關安排。

台電今天召開2026年度股東常會，有小股東提到，核電被認為是最可靠電力來源，且AI算力中心帶動用電需求增加，和碩董事長童子賢與輝達執行長黃仁勳近期也都有提到核能，呼籲台電邀請科技先進到核四廠參觀。

曾文生於會中表示，關於總統過去受訪提到台電可以邀請科技界人士參觀電廠，台電態度為主隨客便，若有科技業先進想要參訪電廠，再做相關安排。

曾文生會後受訪提到，台電有與輝達聯繫，輝達也說明由於能源是未來AI發展基礎關鍵，不只台灣，黃仁勳到哪裡都相當關切此議題。台電會持續溝通，若黃仁勳要參觀電廠會做相關安排，也會提供今年的電力供需報告給輝達參考。

至於預計會參觀哪個電廠，曾文生重申，採主隨客便態度。

另外，有股東關切核四廠情況。台電表示，核四轉型部分仍在規劃，無具體方案。核四方面都是以最小損失為目標，進行資產管理維護。

台電表示，核四廠為國家重大建設，台電不能自行決定核四廠是否停建或續建。若上級機關宣布停建核四廠，才會編列相關預算，經立法機關監督，核四廠才會進到下個階段。

曾文生會後說明，希望核四廠土地規劃能有一致性的處理方式，已向經濟部提一些關於運用方面的建議，不算正式成案，也因涉及多方法令規範，尚未正式提出轉型計畫。

針對有小股東呼籲大股東買回民股，曾文生表示，台電目前仍累虧，要以何種價位購買股票仍要再做溝通。

台電 黃仁勳 核四

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