台電21年沒股利…股東建議買台積電 曾文生：好好經營讓兩個字多一個字

台電今日召開股東常會，承認114年財務報告及營業報告書、虧損撥補。114年稅前淨利756億元，稅後淨利746億元，終止連續3年虧損，累計虧損3511億元。台電小股東今年同樣拉布條抗議沒發股利，也有小股東建議台電去投資台積電，比較能賺錢，台電董事長曾文生回應，台電會自己好好經營，讓兩個字變多一個字。

台電說明財務狀況，去年隨國際燃價格回穩，電價調整、強化燃料採購管理，並透過房地活化、轉投資事業等方式開源節流，台電去年收入9726億元、支出8970億元，稅前淨利756億元，減除所得稅費用後，稅後淨利為746億元；至去年底，累積虧損3511億元。

台電表示，今（115）年1至4月虧損為90億元，與去年同期相比，已改善225億元，減幅約7成，預估今年全年虧損可控制在280億元以內。至今年4月，台電每股淨值4.5元，優於去年同期的2.7元表現。

台電小股東今年也拉起「台電政策性虧損 不應由民股承擔」白布條抗議，抨擊21年沒有發放股利。股東甚至建議台電，乾詭把借來的錢拿去投資台積電等股價大漲的股票，「大家身上有台積電股票的人，一定是笑哈哈的，小股東怎麼還會這邊吵那邊鬧」。

董事長曾文生回應說，做任何投資都要符合一定規範，與台電業務有關的投資經評估後才會提報投資計畫給經濟部，獲准後才會投資，且投資股市也不是台電的營業項目，「我們自己的台電好好經營，讓兩個字變多一個字」。

股東們對電價未能反映成本、增加使用高汙染燃煤、以高價購買再生能源再低價出售導致虧損、政府以增資手段彌補虧損卻侵害民股權益等問題，表達強烈關切，民間股東的權益受損，認為台電公司決策既受官股宰制，官股應負起損害賠償責任，並編列預算以特別股股利方式補償民股過去21年的投資損失，講了很多年向民股股東買回股票也沒有下文。

曾文生表示，台電現在還有累積虧損，大股東用公務預算去買一個虧損的股票也不符合邏輯，現在若用現值買回，他認為小股東也不會同意。針對股東會上有小股東說自己用每股400元買進台電股票，曾文生感到訝異，因為過去台電釋股都是票面價10元。

小股東也提出核四封存問題，核四於2015年7月1日正式進入封存狀態，認為浪費封存及維護經費；另外，有股東強烈主張核電是最紮實的綠電，並批評非核家園政策，認為決策者應為核四3300億元的投資損失負責；小股東也提到全球趨勢，包括日本、韓國、德國等曾經廢核的國家都在重新考慮或重啟核電。

台電副總王韻淳表示，核能是國家重大建設，台電公司無權自行決定核四的停建或續建；曾文生也回應說，核四未來如何，不是股東會這裡可以討論決定；也有小股東也貼心地表示，他也知道核四不能現在處理，否則台電財務就會爆掉，變「森崴第二」。

核四廠址的規劃方面，曾文生表示，目前仍處於資產維護階段，希望能對土地進行一次性的規劃與處理，以避免重複作業，已與經濟部做過非正式性的討論，因為情況複雜，需要進一步確認與協商，尚未定案。