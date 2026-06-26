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公股銀3000億專案融資 台電：支應26GW發電裝置投資

中央社／ 台北26日電

針對台電將從8家公股銀行獲得3000億元專案融資，台電董事長曾文生今天表示，這筆新台幣3000億元專案融資匡列的額度與利率，將用以支應過去8年到未來10年，共新增26GW發電裝置容量的投資。

台電今天召開2026年度股東常會，有小股東關切3000億元專案融資用途。台電表示，台電因近期投入多項電力建設，資金需求大，再加上中東戰事致發電用的天然氣成本大漲，因此需要更多資金。

台電提到，經濟部也希望幫台電改善財務，爭取8家公股銀行借錢給台電，但3000億元並非一次撥足，只是先匡列額度做未來周轉使用，若其他來源有困難才會動用。

曾文生說明，3000億元只是匡列，不是今年就需要這麼高的資金，這筆融資匡列的額度能減少台電交易成本，可用於過去8年及未來10年台電新增26GW發電的投資。

台電去年受惠於國際燃料價格回穩、電價調整等因素，2025年繳出稅前盈餘756億元成績，終止連3年虧損表現，不過累積虧損仍有3500億元。

台電發言人黃美蓮會前受訪表示，今年受到中東戰事推升燃料成本上漲影響，台電今年前4月虧損金額約新台幣90億元，考量中油調漲4、5月天然氣價格，台電最新預估今年全年虧損金額為280億元，不過近期美伊達成初步協議，若未來燃料價格走跌，中油跟著調降氣價，將有助於收斂台電虧損狀況。

針對今年用電量方面，黃美蓮表示，5月28日下午2時26分，尖峰負載達4143.1萬瓩，創歷年用電新高。台電也修正今年夜尖峰預測，日尖峰預估是大概是4294萬瓩，夜尖峰約於3917萬瓩。

黃美蓮說，今年預計將有4部機組上線，可望增加520萬瓩電力，這些供電系統挹注後，日間尖峰備轉容量可達到10%，夜間尖峰也可達到7%。

台電 經濟部 中東

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