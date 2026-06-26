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5月景氣燈號連6紅 國發會：下半年有基期挑戰但樂觀

中央社／ 台北26日電

國發會今天發布的5月景氣燈號續亮熱絡紅燈，呈現連6紅，不過下半年起將面臨高基期挑戰，紅燈水準可能難以延續。國發會官員表示，人工智慧（AI）帶動出口、投資持續暢旺，即便後續有可能跌至黃紅燈，也是受基期因素影響，景氣前景依舊樂觀。

115年5月景氣燈號綜合判斷分數為39分，較4月上修值40分減少1分，燈號續呈紅燈。9項構成項目中，貨幣總計數M1B轉為黃紅燈，增加1分；工業及服務業加班工時轉為綠燈、製造業銷售量指數則轉呈黃紅燈，各減少1分；其餘6項燈號維持不變。

國發會經濟發展處處長陳美菊說明，貨幣總計數M1B從綠燈升至黃紅燈，主因是股市交易熱絡、證券劃撥存款餘額攀至新台幣4.5兆元的新高水準，加上AI火熱，授信需求升溫，放款與投資增加顯著推升M1B成長率。

至於減分項目，陳美菊表示，去年5月正逢美國對等關稅暫緩實施，爆發拉貨潮，墊高基期，導致2項指標燈號轉弱。

陳美菊指出，主要雲端服務供應商（CSP）持續擴大資本支出，帶動台灣出口、投資暢旺；觀察半導體設備進口值，今年前5月的月平均值明顯高於去年全年月平均，再看外銷訂單，經濟部認為全年外銷訂單金額有機會挑戰1兆美元大關，均傳遞正面訊號。

回顧歷史資訊，史上最長紅燈出現在COVID-19疫情過後，2021年2月至10月的「連9紅」。今年5月燈號則是亮出連6紅，外界關注，這波AI浪潮有無機會帶領台灣景氣燈號改寫紀錄。

陳美菊表示，今年下半年起，隨著基期墊高，將抑制成長率，進而影響景氣燈號表現，不排除從紅燈退至黃紅燈，但經濟依舊溫和成長，對前景審慎樂觀；從景氣領先、同時指標續呈上升，進出口、外銷等指標也穩定成長，均凸顯成長態勢持續。

國發會 景氣燈號

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