台化投資47.35億元 於嘉義新港廠建置智能化燃氣複循環發電機組

經濟部投資台灣事務所26日宣布，台灣化學纖維規劃投資約47.35億元於嘉義新港廠建置智能化燃氣複循環發電機組。

投資台灣事務所26日通過五家企業擴大投資台灣，包含台商回台方案的銘鈺精密工業（4545）、根留企業方案的台灣化學纖維（1326）、瑞賢實業、高都汽車，以及中小企業方案的某資源再生公司。

其中，台灣化學纖維投資最受關注。台化規劃投資約47.35億元於嘉義新港廠建置智能化燃氣複循環發電機組，推動「低碳能源轉型 × 智慧製造 × 循環經濟」發展策略。

經濟部表示，台化這項畫將拆除既有燃煤機組，改建為高效率燃天然氣複循環機組，預估每年可減少碳排放18.2萬噸CO₂e，每度電碳排放量降低約16.5%。同時導入AI能源調度及設備健康度預警系統，提升能源使用效率與設備運轉穩定性。

經濟部表示，在循環經濟方面，持續推動海廢漁網、蚵繩回收再製耐隆材料，推出台化自有品牌海洋回收絲SEAWASTEX，以及獲第三方認證之各規格PCR再生塑膠，供應電子資訊、半導體、網通及消費性產品等產業，協助下游客戶減少產品碳足跡。

經濟部表示，這項能源轉換計畫投運後，塑膠及纖維產品碳足跡可再降低約2.8%至5.2%，較市場平均低5.7%至28.0%，有助取得低碳供應鏈認證，提升產品高值化綠色競爭力，帶動銷售成長及獲利提升，並新增15名本國員工，同時帶動工程、維護保養及上下游產業鏈就業效益共69人。

另外，高都汽車為和泰汽車（2207）在高屏與外島地區之核心營業夥伴，因應電動車與新能源車普及趨勢，高都汽車規劃投資約13億元於屏東縣六塊厝產業園區，興建多功能汽車服務中心，導入AI管理系統，優化人力資源配置，並應用虛擬實境技術與精密電腦檢測系統，將關鍵保修技術數位化，有效解決汽修人才斷層問題。本次投資將使高都汽車由傳統經銷商轉型為「智慧化汽車服務體驗中心」，並為高屏地區增加77名本國就業機會。

在回台投資方案，經濟部指出，銘鈺精密工業專精於精密金屬沖壓及表面處理技術，為因應市場需求成長及擴大產能布局，銘鈺規劃投資約7.2億元，於桃園觀音產業園區擴建廠房，並導入高階生產設備、精密檢測儀器及智慧化資訊系統，結合AI演算法分析製程數據，以提升生產效率及品質管理能力。