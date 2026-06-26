台化響應根留台灣方案 投47億推低碳能源轉型

投資台灣事務所今天通過5家企業擴大投資案，其中台灣化學纖維響應根留台灣方案，規劃投資約47.35億元於嘉義新港廠建置智能化燃氣複循環發電機組，推動低碳能源轉型，計畫將拆除燃煤機組並改建為高效率燃天然氣機組，預估每年減碳18.2萬噸二氧化碳當量。

經濟部投資促進司今天透過新聞稿表示，今天通過5家企業擴大投資案，包括「台商回台方案」的銘鈺精密工業、「根留企業方案」的台灣化學纖維、瑞賢實業與高都汽車，以及「中小企業方案」未對外公布的資源再生公司。

經濟部表示，銘鈺精密工業專精於精密金屬沖壓及表面處理技術，產品應用涵蓋硬碟機零組件、消費性電子及高階半導體散熱片等領域。

因應市場需求成長，銘鈺精密工業規劃投資約7.2億元，於桃園觀音產業園區擴建新廠，導入高階設備、精密檢測儀器與智慧化資訊系統，並以AI演算法分析製程數據，以提升生產效率與品質管理，同時建置節能設備，落實減碳與永續發展。

經濟部表示，台化則規劃投資約47.35億元於嘉義新港廠，建置智能化燃氣複循環發電機組，推動低碳能源轉型。計畫將拆除燃煤機組並改建為高效率燃天然氣機組，預估每年減碳18.2萬噸二氧化碳當量，並導入AI能源調度與設備健康監測系統，同時擴大循環經濟材料應用，強化低碳供應鏈布局。

瑞賢實業則將投資約2.4億元於台南仁德興建新廠，導入智慧化資訊管理與機械手臂製程，提升金屬表面處理效率與穩定性，並設置太陽能光電系統及回收減廢機制，強化綠色製造能力。

高都汽車規劃投資約13億元於屏東六塊厝產業園區，興建多功能汽車服務中心，導入AI管理、虛擬實境技術與數位檢測系統，並布局電動車維修與電池回收體系，同時設置綠電與太陽能設備，推動低碳移動服務轉型，預計新增77名本國就業機會。

經濟部統計，截至目前，投資台灣三大方案已吸引1776家企業約2兆6975億元投資，預估創造16萬7210個本國就業機會。

其中，「歡迎台商回台方案」已有354家企業投資約1兆4611億元，帶來9萬6064個就業機會；「根留台灣方案」吸引225家企業投資約6228億元，創造2萬9133個就業機會；「中小企業方案」則吸引1197家企業投資約6136億元，帶來4萬2013個就業機會，目前另有24家廠商排隊待審。