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「住30年從未這麼嚴重」雨彈狂炸竹北釀淹水 道路封閉、住家泡水

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豪雨來襲逾6萬戶停電 台電：98%戶數已復電

中央社／ 台北26日電

台電今天表示，截至下午3時，因豪大雨造成全台曾停電戶數達6萬5801戶，現已復電逾98%；另針對新竹市太原地下道抽水機故障，台電澄清，該事件為市府自有設備線路故障，並非台電送電問題。

台電今天透過新聞稿表示，昨天上午9時成立水災應變小組，並同步啟動豪雨應變機制，備妥近4000名人力及各式工程車輛、抽水機、發電機、挖土機等機具，全力投入線路巡視與災後搶修。截至今天下午3時，因豪大雨造成全台曾停電戶數達6萬5801戶，剩餘675戶全力搶修中。

關於新竹市太原地下道淹水事故被認為是因台電送電問題導致抽水機無法抽水，台電澄清，今天上午台電立即會同新竹市府人員趕赴現場查修，已確認並告知市府人員，為市府自有設備的線路故障，造成抽水馬達異常，並非台電送電問題，台電供電皆正常。

台電說明，台電昨天已針對彰化縣、台南市、屏東縣、高雄市等地動員人力搶修，其中，屏東縣高樹鄉南興路一帶，因雷擊造成高壓線路斷裂，新北市三芝區淡金路二段一帶昨晚也受豪雨影響，台電連夜搶修至凌晨1時許復電。

台電提到，今天台電於全台部署3756名人力，1754輛工程車輛，517台抽水機及548台發電機。

針對台南、屏東有部分地區因淹水造成地下配電室進水情形，中央、地方政府及台電已共同協調調度抽水機。目前屏東縣433戶、新北市120戶及其他縣市零星戶數尚未復電，台電將持續加派人力搶修。

台電指出，嚴重淹水地區待積水抽除後，須逐一點檢泡水設備，若變壓器、開關設備或用戶電表受損，都需更換才能正常送電，台電將積極搶修，用最快速度恢復供電。

台電 豪雨 停電

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