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景氣續熱！5月景氣對策信號分數為39分 連續亮出第6個紅燈

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
國發會發布5月景氣燈號，亮出連續第六顆紅燈。圖擷自國發會-景氣指標查詢系統
國發會發布5月景氣燈號，亮出連續第六顆紅燈。圖擷自國發會-景氣指標查詢系統

國發會26日發布5月景氣對策信號綜合判斷分數為39分，較4月上修值40分減少1分，燈號續呈紅燈，為連續第6個月亮出紅燈。

國發會經濟發展處長陳美菊表示，台灣投資、訂單持續成長，惟去年下半年基期已高，主計總處預測下半年經濟成長率為6.9%，低於上半年，她表示，下半年景氣對策信號有可能出現「黃紅燈」，但整體景氣是「溫和成長」。

國發會指出，在九項構成項目中，貨幣總計數M1B轉為黃紅燈，增加1分；工業及服務業加班工時轉為綠燈、製造業銷售量指數則轉呈黃紅燈，各減少1分；其餘6項燈號維持不變。

陳美菊表示，貨幣總計數M1B因放款與投資增加，由綠燈轉呈黃紅燈；工業及服務業加班工時由黃紅燈轉呈綠燈，製造業銷售量指數由紅燈轉呈黃紅燈，主要受上年同月基期較高影響；另領先及同時指標續呈上升，顯示國內經濟維持穩健。

展望未來，國發會表示，受惠國際雲端服務商調升資本支出，AI應用延伸至代理式、邊緣與實體AI領域，以及AI新伺服器規格升級，將持續挹注出口；投資方面，國內半導體及AI供應鏈擴大資本支出，加上國際大廠加碼來臺投資，皆增添民間投資動能；消費方面，上市櫃公司獲利增加有利加薪及股利發放，加上股市創高之財富效果、娛樂賽事商機，以及政府國旅補助等措施，均有助民間消費成長。

國發會表示，近期主要機構多上修我國今年經濟成長率預測，惟美伊談判進展、主要國家通膨及貨幣政策走向、美國關稅政策後續發展等影響，仍須密切關注。

國發會 景氣

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