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央行業務局換將 謝鳳瑛榮退、陶慧恆升任接掌要職

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
央行今公布，業務局局長謝鳳瑛將於115年7月16日屆齡退休。圖／聯合報系資料照
央行今公布，業務局局長謝鳳瑛將於115年7月16日屆齡退休。圖／聯合報系資料照

央行今公布，業務局局長謝鳳瑛將於115年7月16日屆齡退休，所遺業務局局長職務經央行理監事聯席會議核定，由該局副局長陶慧恆升任，自115年7月16日生效。

業務局新任局長陶慧恆女士，現年61歲，臺灣大學經濟學系畢業、美國威斯康辛大學經濟學研究所碩士，80年9月18日進本行服務，歷任業務局專員、副科長，副研究員、科長、襄理等職務，112年1月16日升任業務局副局長；任事積極負責，熟稔貨幣市場及財務金融相關業務，具備經營管理及行政領導能力。

貨幣 央行 退休

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