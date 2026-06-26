央行業務局換將 謝鳳瑛榮退、陶慧恆升任接掌要職

勞動部表示，有關勞工退休金，依「勞工退休金條例」第18條規定，雇主應於勞工到職、離職、復職或死亡之日起七日內，列表通知勞保局，辦理開始或停止提繳手續。事業單位未依規定於勞工到職七日內申報提繳勞工退休金，2025年度之裁罰件數總計55件，累計裁罰金額391.5萬元。

2026-06-26 16:10