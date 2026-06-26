連6紅 國發會發布5月景氣燈號再亮紅燈

國發會發布5月景氣燈號，亮出連續第六顆紅燈，綜合判斷分數為39分，則較上月減少一分。經濟發展處處長陳美菊表示，國內經濟仍維持穩健，審慎樂觀看待。

本月構成項目中，貨幣總計數M1B轉為黃紅燈，增加1分；工業及服務業加班工時轉為綠燈、製造業銷售量指數則轉呈黃紅燈，各減少1分；其餘6項燈號維持不變；而領先指標連續10個月上升，累計升幅5.05%，同時指標連續9個月上升，累計升幅6.83%。

陳美菊表示，領先指標上升主要是因為半導體設備進口值帶動，今年前五月平均進口值1241億元，高於去年同期，且外銷訂單表現也亮眼，反映半導體需求增加也帶動其他產業；同時指標方面，則是因為批發零售餐飲業，反映內需有在增加，期中零售、餐飲已經連續4個月成長，批發則是連續16個月成長。

對於紅燈是否可以延續到下半年甚至年底，陳美菊表示，目前投資、出口方面表現不錯，但央行等單位預估下半年經濟成長可能趨緩約在6%，加上去年有基期較高的因素，燈號有可能有變化，而即便降回黃紅燈，整體經濟應是溫和成長，審慎樂觀看待。

至於傳產雖有復甦，但陳美菊表示，主要是人工智慧（AI）相關的傳產如化學、基本金屬、電機設備等，物理AI與邊緣AI也會衍生更多相關產品，至於傳產中表現較差的，主要都是大陸內卷的產業，因此傳統產業必須要轉型，

展望未來，陳美菊表示，受惠國際雲端服務商調升資本支出，AI應用延伸至代理式、邊緣與實體AI領域，以及AI新伺服器規格升級，將持續挹注出口；投資方面，國內半導體及AI供應鏈擴大資本支出，加上國際大廠加碼來台投資，皆增添民間投資動能。

消費方面，陳美菊指出，上市櫃公司獲利增加有利加薪及股利發放，加上股市創高之財富效果、娛樂賽事商機，以及政府國旅補助等措施，均有助民間消費成長，近期主要機構多上修我國今年經濟成長率預測，惟美伊談判進展、主要國家通膨及貨幣政策走向、美國關稅政策後續發展等影響，仍須密切關注。